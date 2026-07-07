El juez ha decretado ingreso en prisión del patrón del cayuco por favorecer la migración irregular

Detenido el patrón de un cayuco que llegó a Granadilla de Abona, en Tenerife.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el municipio tinerfeño de La Laguna a un hombre, patrón de cayuco, como presunto autor de un delito de favorecimiento a la migración irregular.

La investigación se inició a principios del mes de noviembre del año 2025. Fue entonces cuando se detectó la presencia de una embarcación tipo cayuco en las inmediaciones del Puerto de Granadilla, Tenerife. En el interior del mismo viajaban un total de 84 migrantes, en su mayoría hombres mayores de edad en un estado de salud deficiente. Dijeron que habían navegado durante nueve días desde Brufut, en Gambia.

Tras más de siete meses de investigación, los agentes obtuvieron pruebas fehacientes de la implicación en un delito de favorecimiento a la inmigración irregular de al menos un patrón de cayuco. Pudo ser identificado y localizado en el municipio tinerfeño de La Laguna, concretamente en la Carretera de la Esperanza.

Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quién decretó su inmediato ingreso en prisión.

Colaboración Ciudadana

La Policía Nacional agradece y recuerda a los ciudadanos que pueden colaborar, de forma anónima si lo desean, si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas. Se puede hacer a través de la página web www.policía.es en el apartado Colabora. Facilitando información que será tratada de forma confidencial por los especialistas de la Policía Nacional.