Canarias cuestiona la aplicación del nuevo Pacto de Migración tras la primera deportación masiva

Un juzgado ha autorizado la deportación de 82 de los 119 ocupantes de un cayuco en El Hierro

La aplicación del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo ha comenzado a generar inquietud en Canarias tras la tramitación del primer expediente de expulsión masiva en el archipiélago. El caso se ha producido en El Hierro, donde un juzgado autorizó recientemente la deportación de 82 de los 119 ocupantes de un cayuco que llegó a la isla.

Esta se trata de la primera devolución colectiva impulsada desde la entrada en vigor de la nueva normativa comunitaria. Los 82 migrantes permanecen actualmente en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) mientras se tramita su retorno a Senegal.

«No sabemos su aplicación práctica»

Este procedimiento marca el inicio de la aplicación práctica del pacto europeo en España, aunque las autoridades canarias aseguran que todavía existen numerosas incógnitas sobre su funcionamiento y sus consecuencias.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, expresó la preocupación del Ejecutivo autonómico por la falta de información sobre el desarrollo de la normativa.

«No sabemos la aplicación práctica del Pacto Migratorio y de Asilo. Y al no saberlo, no podemos cuestionar cómo van a ser tratadas esas personas migrantes. Y si no se pueden retornar en esos 60 días, ¿qué va a pasar con ellos?», planteó este miércoles.

El Gobierno de Canarias teme, además, que la imposibilidad de expulsar a menores de edad pueda provocar un aumento de llegadas de niños y adolescentes migrantes no acompañados.

Según Delgado, existe el riesgo de que las propias familias interpreten que los menores tienen mayores posibilidades de permanecer en territorio europeo. «Pueden empezar a llegar más menores porque entienden que ellos no van a ser retornados. Nosotros también lo entendemos así», señaló.

Imagen de archivo

Dudas sobre la nueva estrategia

El Ejecutivo autonómico reclama al Estado una mayor coordinación y claridad sobre la aplicación del pacto, especialmente en un momento en el que las islas continúan soportando una elevada presión migratoria.

Desde el Gobierno canario recuerdan que la red de acogida supera ampliamente su capacidad y que el archipiélago alberga actualmente a un número de migrantes que triplica el que considera asumible.

Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mostró sus dudas sobre la nueva estrategia europea en materia migratoria. Aunque admitió que la gestión de los migrantes adultos corresponde al Estado, defendió la necesidad de una respuesta conjunta entre las administraciones y de garantizar una atención digna a las personas migrantes.

“No sabemos cómo va a acabar esto pero desde luego creemos que no es el camino adecuado, ese camino tiene que ser la cooperación, la atención digna y la distribución adecuada cómo defendimos con los menores en el territorio, no pueden quedase en Canarias porque desde luego no es lo que ellos quieren”, afirmaba Clavijo.