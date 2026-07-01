La consejera de Hacienda asegura que la medida se basaría en criterios objetivos como compensación de los sobrecostes derivados de la doble insularidad

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, Matilde Asián. Efe



La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha anunciado este miércoles que su departamento estudia establecer beneficios fiscales basados en criterios objetivos para los residentes de las islas no capitalinas, como compensación por los sobrecostes derivados de la doble insularidad

En respuesta en comisión parlamentaria al diputado del PP Juan Manuel García Casañas, la consejera ha señalado que en otras comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia o Madrid, se aplican beneficios tributarios en zonas desfavorecidas, si bien no se establecen por territorios concretos, sino mediante criterios objetivos.

A partir de esos ejemplos, «estamos estudiando cuáles podrían ser esos criterios objetivos para establecer beneficios fiscales dirigidos a los residentes en islas no capitalinas que cumplan determinados requisitos, de forma que puedan recibir un tratamiento fiscal más favorable que el resto de los contribuyentes», ha señalado.

Petición sobre Impuesto Renta

La consejera ha recordado que Canarias ya ha solicitado al Estado la extensión a La Gomera y El Hierro la bonificación en el Impuesto sobre la Renta que se aplica en La Palma.

Sobre esta petición, ha indicado que aún no existe una respuesta oficial y ha señalado que el caso palmero responde a una emergencia volcánica, mientras que las desventajas del resto obedecen a circunstancias estructurales.

Asián ha recordado que en el Régimen Económico y Fiscal (REF) hay medidas que favorecen a las islas no capitalinas, como ventajas específicas para instalarse en la Zona Especial Canaria.

También ha mencionado la bonificación extraordinaria y temporal a los combustibles para compensar el precio más elevado en las islas no capitalinas.