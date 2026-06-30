La actuación, financiada con más de 19,5 millones de euros, mejorará la fluidez del tráfico y la conectividad del norte de Gran Canaria

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha supervisado este martes la finalización de las obras de acondicionamiento de la GC-20, la nueva circunvalación de Arucas, una infraestructura que mejorará la fluidez del tráfico y reforzará la conectividad del norte de Gran Canaria.

Declaraciones: Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas

Durante la visita, Rodríguez ha estado acompañado por la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián; la subdelegada del Gobierno en la provincia de Las Palmas, Teresa Mayans; el consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo; el alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo Suárez; así como por representantes del Cabildo de Gran Canaria y del Ayuntamiento de Arucas.

Últimos trabajos antes de su puesta en servicio

Pablo Rodríguez ha señalado que esta vía “ofrecerá a los vecinos de Arucas y a todos los usuarios del norte de Gran Canaria una infraestructura más moderna, más segura y preparada para responder a las necesidades de movilidad de las próximas décadas”.

El consejero ha destacado que “el esfuerzo realizado durante estos meses se traduce hoy en una obra prácticamente concluida, en la que solo restan los últimos trabajos de asfaltado, que se terminarán durante la tarde de hoy, y acabados de ajardinamiento”. Asimismo, ha subrayado que “la mejora de la GC-20 supondrá una notable reducción de las retenciones en uno de los accesos con mayor intensidad de tráfico de la isla, con más de 30.000 vehículos diarios, favoreciendo una circulación más fluida entre Arucas, los municipios del norte y Las Palmas de Gran Canaria”.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en la provincia de Las Palmas, Teresa Mayans, ha apuntado que “hablamos de un proyecto global para esta Circunvalación de Arucas que ha movilizado una inversión total de más de 19 millones de euros. Cada euro invertido por el Estado aquí es una inversión en seguridad, en competitividad para nuestras empresas y en empleo para las familias de la isla. La inyección de estos recursos públicos impacta directamente en la seguridad vial porque reduce drásticamente los puntos conflictivos de alta congestión en los accesos a Arucas, protegiendo la vida de las personas”.

Circunvalación de Arucas. Gobierno de Canarias

Una actuación de más de 19,5 millones de euros

Las obras de acondicionamiento de la GC-20 han contado con una inversión de 19.565.883,04 euros, IGIC incluido, financiada a través del Convenio de Carreteras Canarias-Estado. La actuación ha sido adjudicada a la UTE SACYR Construcciones S.A.U. – SATOCAN S.A.

El proyecto ha contemplado el acondicionamiento de 1,5 kilómetros de la circunvalación de Arucas mediante la construcción de dos pasos inferiores en las glorietas de la Cruz Roja y de Visvique, lo que permite que la vía principal discurra soterrada en este tramo y elimina uno de los principales puntos de congestión del norte de Gran Canaria.

Mejora de la capacidad de la vía

La intervención ha ampliado la plataforma de la carretera desde los 15 metros actuales hasta los 28,5 metros de anchura, incorporando dos carriles principales por sentido, nuevos ramales de conexión con las glorietas, arcenes, aceras y muros de contención.

Además, las obras han incluido la remodelación de los enlaces con las carreteras de Santidad y Visvique, así como la ampliación de la obra de drenaje sobre el barranco de Arucas, adaptándola a la nueva configuración de la vía.