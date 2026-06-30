Cinco futbolistas ponen fin a su etapa en el CD Tenerife

Facundo Agüero, Antal Yaakobishvili, Maikel Mesa, Javi Pérez y Cris Montes no seguirán en la disciplina blanquiazul después de una temporada histórica para el club

El CD Tenerife no contará la próxima temporada con Facundo Agüero, Antal Yaakobishvili, Maikel Mesa, Javi Pérez y Cris Montes, después de cerrar una campaña histórica en la que conquistó el Grupo I de Primera Federación Versus e-Learning y logró el ascenso a LALIGA HYPERMOTION.

Maikel Mesa, celebrando un gol frente al Albacete

Balance de las salidas

Facundo Agüero cierra su etapa como blanquiazul tras disputar cinco partidos oficiales. El defensa llegó a la Isla el 6 de agosto de 2025 y completó ese número de encuentros durante su estancia en el conjunto tinerfeñista.

Antal Yaakobishvili también abandona la disciplina del CD Tenerife. El futbolista se incorporó en el mercado invernal en calidad de cedido por el Girona CF y participó en siete encuentros con la camiseta blanquiazul.

Por su parte, Maikel Mesa pone fin a su etapa en el club después de dos temporadas, en las que acumuló 49 partidos oficiales y siete goles con el CD Tenerife.

Tampoco continuará Javi Pérez, que disputó ocho encuentros en Primera Federación Versus e-Learning durante su paso por la entidad tinerfeñista. Del mismo modo, Cris Montes concluye su relación contractual con el club tras participar en diez compromisos.

Agradecimiento del club

A través de su página web, el CD Tenerife ha agradecido la aportación de los cinco futbolistas durante la temporada 2025/2026, una campaña que quedará en el recuerdo por el campeonato del Grupo I de Primera Federación Versus e-Learning y el ascenso a LALIGA HYPERMOTION.