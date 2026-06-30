Este torneo celebra su primera edición y busca fomentar la convivencia, la inclusión y el intercambio cultural a través del fútbol

Jóvenes migrantes residentes en Canarias han impulsado la primera edición de la Mini Copa África 2026, un torneo que se celebra en Tacoronte hasta el próximo 11 de julio y que busca fomentar la convivencia, la inclusión y el intercambio cultural a través del fútbol.

Jóvenes migrantes impulsan la MiniCopa África 2026 en Tenerife. Imagen de Casa África

La competición, inaugurada este fin de semana en el campo de El Cantillo, reúne a equipos formados por jóvenes de Mauritania, República Democrática del Congo, Cabo Verde, Gambia, Marruecos, Senegal, Guinea y Canarias bajo el lema «Un continente, un sueño», según informó la Diputación del Común en un comunicado.

Una iniciativa de los propios jóvenes

La iniciativa surgió de los propios jóvenes migrantes, muchos de ellos ya integrados laboral y socialmente en las islas tras abandonar los centros de acogida, con el objetivo de crear un espacio de encuentro y participación comunitaria.

Entre los organizadores figuran Modou Lamin, Buba y Alex, que contaron con el apoyo de distintas entidades y colectivos para poner en marcha el torneo.

El coordinador del Campus Sansofé, Miguel Llorca, señaló que la propuesta nació de los propios participantes e indicó que no se trata de una actividad diseñada para ellos desde instituciones externas, sino de un proyecto impulsado por los propios jóvenes para compartir experiencias y formar parte activa de la sociedad canaria.

Visibilizar la juventud migrante

La diputada del Común, Dolores Padrón, participó en el saque de honor del campeonato y defendió el valor del deporte como herramienta de integración social y promoción de derechos.

Padrón afirmó que cuando un campo de fútbol se convierte en un lugar de encuentro también lo hace en un espacio de respeto y convivencia, y sostuvo que iniciativas como esta permiten visibilizar a la juventud migrante desde la participación, el talento y el esfuerzo compartido.

Por otro lado, la diputada destacó los vínculos humanos, sociales y culturales que unen a Canarias y África y abogó por fortalecerlos mediante proyectos que favorezcan la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Implicación de clubes y asociaciones

La Mini Copa África cuenta con la implicación del Campus Sansofé, la UD Tacoronte, la Fundación UD Las Palmas y la asociación Aquí Estamos Migrando, además de la colaboración de la Asociación Tinerfeña de Árbitros de Fútbol (ATANFE).

La jornada inaugural incluyó varios encuentros deportivos y un partido entre una selección de veteranos canarios y otra africana, que se resolvió a favor del combinado africano en la tanda de penaltis, «en un ambiente marcado por la deportividad y el intercambio cultural», concluye la nota.