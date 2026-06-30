En Directo Última actualización el 30-06 11:13

Venezuela | Se elevan a 19 los españoles fallecidos en los terremotos La cifra de españoles fallecidos en el doble terremoto de Venezuela asciende ya a 19, según la actualización hecha a mediodía de este martes por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ha rebajado los desaparecidos a 131 y ha mantenido en 12 los localizados bajo los escombros. Albares ha confirmado que mañana miércoles saldrá hacia Venezuela el hospital de campaña de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con el equipo START que se va a unir a los esfuerzos de los rescatistas españoles del personal de ayuda de emergencia de la AECID sobre el terreno ya desde hace varios días. El START es el Equipo Técnico de Ayuda y Respuesta en Emergencias, grupo médico listo para desplegarse en menos de 72 horas para auxiliar en catástrofes y crisis humanitarias.

Venezuela | Delcy Rodríguez anuncia un plan de construcción de viviendas y garantiza la seguridad de los trabajadores La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado la puesta en marcha de un plan de construcción de viviendas que se desarrollará «en el menor tiempo posible» y ha garantizado la seguridad de los trabajadores que participen en estas obras tras los potentes terremotos del pasado 24 de junio, que se han saldado ya con más de 1.700 muertos. «Hay miles de soluciones antes de que finalice este año», ha señalado la presidenta durante la instalación del Estado Mayor para la creación de Campamentos Transitorios y la Planificación acelerada de Proyectos de Vivienda, según informaciones del diario ‘El Universal’. Así, ha aclarado que los proyectos se encuentran ya en manos del Ministerio de Vivienda y Hábitat para su correcta elaboración y poder así «atender a la población afectada por los recientes terremotos», al tiempo que ha explicado que se realizarán trabajos de «planificación y viabilidad urbanística en los sitios donde se construirán las futuras viviendas». «Se busca que estos lugares sean apropiados, habitables y sin ningún tipo de amenaza o riesgo que pueda considerarse para los trabajos de construcción», ha manifestado. Previamente, ha informado de la activación de un «semáforo estructuras» y del despliegue de expertos en zonas de Caracas, Miranda y La Guaira. Delcy Rodríguez anuncia un plan de construcción de viviendas y garantiza la seguridad de los trabajadores. EP

Venezuela | ACNUR: «La situación humanitaria se deteriora rápidamente en Venezuela tras los terremotos» La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que está coordinando la respuesta en cuanto a protección y refugios para los damnificados de los terremotos en Venezuela, dijo este martes que la situación humanitaria en las zonas afectadas «se ha deteriorado rápidamente«. Afirmó que se observa «una grave escasez de alimentos, el colapso de los servicios básicos y un aumento de los riesgos de protección para la población desplazada». El organismo indicó que las primeras evaluaciones sobre el terreno -realizadas los pasados días 26 y 27 en los estados de La Guaira, Distrito Capital, Miranda, Aragua y Carabobo- confirman que hay un aumento de la vulnerabilidad de la población desplazada

Venezuela | Air Europa reprograma su operativa con Venezuela a través de Valencia Air Europa ha reprogramado temporalmente su operativa con Venezuela para garantizar la conectividad de sus pasajeros después del cierre del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas, provocado por los terremotos registrados la pasada semana en el país. Con el objetivo de mantener el servicio y facilitar el traslado de todos los clientes afectados, la compañía operará esta semana tres vuelos entre Madrid y Valencia (Venezuela), utilizando el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena como alternativa mientras permanezcan las restricciones operativas en Caracas. Los vuelos se operarán hoy, martes 30 de junio, y los días 2 y 4 de julio, con salida de Madrid a las 15.30 horas y, en sentido inverso, despegando de Valencia a las 21.05 horas. La aerolínea ha diseñado esta programación con el fin de ofrecer una alternativa de viaje a los pasajeros con origen o destino Venezuela y minimizar el impacto derivado de la situación operativa en Caracas.

Venezuela | La ONU advierte de que se «reduce el periodo crítico» para el rescate de supervivientes Naciones Unidas ha destacado que las operaciones internacionales de búsqueda y rescate están «plenamente movilizadas» para apoyar los esfuerzos tras los terremotos de la semana pasada en Venezuela, si bien ha reconocido que «se están reduciendo» las posibilidades de rescatar a supervivientes, cerca de una semana después de los seísmos, que dejan más de 1.700 muertos. «Las operaciones internacionales de búsqueda y rescate están plenamente movilizadas, con más de 70 equipos de búsqueda y rescate y otros equipos especializados, y más de 2.300 personas trabajando codo con codo con las autoridades nacionales», ha dicho la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). «Varias personas han sido rescatadas con vida de entre los escombros, aunque el número de fallecidos sigue aumentando y muchas permanecen desaparecidas», ha lamentado el organismo, antes de señalar que «se está reduciendo el periodo crítico para lograr el rescate de personas que siguen con vida». Imagen: Reuters

Venezuela | Los daños causados en viviendas o vehículos se cifran en 6.700 millones de dólares Los daños causados por lo terremotos en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios tras los dos terremotos tienen una estimación preliminar de 6.700 millones de dólares, según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (RAPIDA) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Según las autoridades venezolanas, la cifra de edificios afectados subió a 855, de los cuales «189 sufrieron un colapso total». El Gobierno anunció la conformación de un grupo para inspeccionar las construcciones afectadas y de otro para planificar proyectos sobre nuevos inmuebles.

Venezuela | Más de 600 réplicas desde los terremotos del día 24 Tras los dos grandes terremotos del miércoles, Venezuela ha registrado más de 600 réplicas, incluida la de la mañana de este lunes que, según el país suramericano, fue de 4,2, aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos aseguró que fue de 4,6. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó este lunes una treintena de sismos. Personas se refugian temporalmente en las calles después de los terremotos en La Guaira, Venezuela. Reuters

Venezuela | 3.319 rescatistas extranjeros ayudan en los trabajos de búsqueda En Venezuela hay ahora mismo trabajando 3.319 rescatistas extranjeros, con un total de 140 perros y 49 vehículos de apoyo, según Caracas. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo recientemente que rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos llegaron a Venezuela esta semana y se espera que se sumen otros países. Además, numerosos venezolanos han participado de forma voluntaria en labores de recate en las edificaciones afectadas y han organizado recolecciones de insumos y traslado de donaciones. Según cifras oficiales, se han apuntado más de 7.800 voluntarios en un centro de registro en Caracas.

Venezuela | Rescatan a un menor con vida después de cinco días Un menor de edad fue rescatado entre las ruinas de una edificación en el estado venezolano de La Guaira (norte), el más afectado por los terremotos. En la red social X, el Ministerio de Comunicación e Información aseguró que el niño fue rescatado en el sector Caribe de esa región costera aledaña a Caracas, donde colapsaron numerosas construcciones como consecuencia de los fuertes sismos. La institución no precisó la hora del rescate pero publicó la información a las 21:16 hora local (1:16 GMT del martes), más de 120 horas después de los terremotos. Más de 2.000 rescatistas enviados desde 27 países, coordinados por la ONU, se encuentran en Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda de supervivientes bajo los escombros. Según cifras oficiales, el doble terremoto ha dejado al menos 1.719 muertos, así como 5.034 heridos, 15.866 damnificados y 855 edificios afectados, de los cuales «189 sufrieron un colapso total».

Venezuela | La esperanza y el desánimo caminan entre ruinas en Venezuela La esperanza y el desánimo confluyen en Venezuela, cinco días después del doble terremoto ocurrido el pasado miércoles que ha dejado al menos 1.719 muertos. La fe persiste a duras penas después de que, según dijo un médico del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), rescatistas encontraran a un superviviente en un sector del estado costero de La Guaira (norte, aledaño a Caracas), el más golpeado, por lo que confía en que aún hay «muchas vidas por debajo de los escombros». La ONU está coordinando a más de 2.000 rescatistas enviados desde 27 países para buscar supervivientes bajo los escombros tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio. El coordinador residente y humanitario de Naciones Unidas para el país suramericano, Gianluca Rampolla, indicó que 27 países han desplazado más de 40 equipos de búsqueda y rescate, lo que incluye a 160 perros.

Venezuela | Llegan a República Dominicana 65 personas que residían en la zona de los terremotos Un grupo de 65 personas ha llegado a República Dominicana desde Venezuela en un vuelo humanitario, tras los dos devastadores terremotos que ocurrieron el miércoles. Entre los que llegaron al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), que sirve a Santo Domingo, figuran 55 dominicanos, nueve venezolanos y un estadounidense, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. El vuelo fue a través de la aerolínea dominicana Sky High y despegó desde el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en Valencia, Venezuela. «Hay muchos niños que fueron los que más sufrieron. Hay personas que todavía no han podido regresar a sus casas porque los sectores quedaron fracturados, especialmente en el área de Caracas. Muchas familias siguen en centros de refugio y todavía hay lugares donde la ayuda médica no ha llegado», dijo a los medios la venezolana nacionalizada dominicana Leomaris Soto.

Venezuela | El Programa Mundial de Alimentos pide coordinar las ayudas El Programa Mundial de Alimentos (PMA) urge en Venezuela coordinación para la entrega de ayudas a las comunidades afectadas por el doble terremoto ocurrido el miércoles pasado ya que hay un «caos» logístico después de que cientos de personas se volcaran de forma espontánea a apoyar en estas zonas destruidas. «Hemos tenido muchas personas que han, de muy buen corazón, empezado a entregar ayudas, pero eso genera un caos logístico importantísimo«, indicó el director adjunto del programa de Naciones Unidas (ONU), Andrés Rodríguez. El director valora la buena disposición de las personas que «de corazón» preparan una olla de comida y la llevan, pero, insiste, se requiere una organización logística para respetar la dignidad de las personas y garantizar su adecuada distribución. «Hemos visto muchas imágenes que llega un camión y comienza a lanzar cosas a la gente y realmente creemos que hay que hacerlo de una manera en que no sea solamente más organizada para beneficio de la logística, sino también, por favor, para la dignidad de la gente a la que le estamos entregando», indicó. Miembros de la Fuerza Aérea de Bolivia y equipos de rescate cargan ayuda humanitaria para ser enviadas para operaciones de búsqueda y rescate después de los terremotos en Venezuela. Reuters

Venezuela | El Gobierno venezolano suspende traslado de periodistas a la región devastada por los terremotos El Gobierno de Venezuela ha suspendido durante 48 horas el traslado que había habilitado de periodistas en autobuses al estado costero de La Guaira, la zona de desastre del doble terremoto ocurrido el miércoles, por «recomendación sanitaria«, dijo una fuente cercana al Ministerio de Comunicación del país caribeño. La fuente explicó que la suspensión se hace debido a que las próximas 48 horas son vitales para el rescate de las personas que aún quedan con vida y que los rescatistas necesitan el mayor silencio posible. «No bajamos los autobuses porque es una recomendación», indicó. El Gobierno comenzó el sábado a implementar un sistema de control para el traslado de periodistas y reporteros audiovisuales en autobuses con 90 puestos diarios para llevarlos hasta las zonas de desastre, tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles que han dejado al menos 1.719 muertos y más de 5.000 heridos.

Venezuela | Machado acusa desde Panamá al Gobierno venezolano de cerrar el espacio aéreo para «impedir» su regreso La líder opositora venezolana María Corina Machado ha acusado desde la ciudad de Panamá al Gobierno de Venezuela de cerrar el espacio aéreo para intentar «impedir» su regreso al país, un día después de anunciar que volvería «muy pronto». «El régimen quiere bloquear mi regreso a Venezuela y el de miles de compatriotas que queremos ir a ayudar», ha asegurado Machado en un vídeo difundido en redes sociales en el cual ha insistido en su deseo de volver al país para «acompañar» a sus connacionales en «estas horas desgarradoras». Defendiendo que el 24 de junio –día en que tuvo lugar el doble terremoto que, hasta el momento, ya se ha cobrado la vida de más de 1.700 personas– su regreso a Venezuela «se hizo inaplazable», la opositora ha lamentado que, a su juicio, «el régimen» quiera «bloquear» su «regreso» al país y el de «miles de compatriotas» que desean «ir a ayudar». «Quieren enterrar la verdad cuando los venezolanos queremos enterrar a nuestros muertos con dignidad», ha espetado recalcando que «el régimen ha llegado hasta el extremo de cerrar el espacio aéreo comercial de Venezuela para impedir» su «entrada» en el país.

Venezuela | España enviará más ayuda de emergencia El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que se va a seguir movilizando ayuda de emergencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Así, ha confirmado que este miércoles despegará un avión con el equipo ‘Start‘ y el hospital de campaña de emergencia, «que es muy necesario en estos momentos para atender a los numerosos heridos que cada vez van siendo un número mayor en Venezuela». El jefe de la diplomacia española ha apuntado además que el Gobierno español apoyará «al pueblo hermano» de Venezuela «tanto tiempo como sea necesario.