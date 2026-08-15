Actividades acuáticas, música, cañón de espuma y una zona gaming algunas de las propuestas de una jornada que reunió a jóvenes y familias

El Muelle Chico de El Cotillo acogió este sábado, 15 de agosto, la celebración insular del Día Internacional de la Juventud, una jornada que contó con una alta participación y que reunió durante todo el día diferentes propuestas de ocio, deporte y música. La iniciativa, impulsada por la Consejería de Juventud del Cabildo de Fuerteventura en colaboración con la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de La Oliva, sirvió para conmemorar esta fecha internacional, que se celebra cada 12 de agosto.

El Cabildo de Fuerteventura celebra con éxito el Día Internacional de la Juventud / Cabildo de Fuerteventura

Desde las 12.00 y hasta las 21.00 horas, jóvenes y familias pudieron participar en una programación que incluyó actividades acuáticas, cañón de espuma y música ambiente, convirtiendo el entorno del Muelle Chico en punto de encuentro durante buena parte de la jornada. Se desarrolló, además el Fuerteventura Familiar Gaming Challenge gracias a la Consejería de Nuevas Tecnologías.

El papel de las nuevas generaciones

Uno de los momentos destacados llegó con la actuación de la majorera Marta Umpiérrez, tras la que se procedió a la lectura de un manifiesto con motivo del Día Internacional de la Juventud. El texto puso el foco en el papel de las nuevas generaciones en la sociedad y en la importancia de generar espacios que permitan escuchar sus inquietudes, favorecer su participación y acompañarlas en sus proyectos de futuro.

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, destaca que «celebrar el Día Internacional de la Juventud significa también reconocer todo lo que los jóvenes aportan a Fuerteventura. Sus ideas, su capacidad de iniciativa y su manera de entender el mundo tienen que estar presentes en la construcción de la isla que queremos para los próximos años».

El consejero de Juventud del Cabildo de Fuerteventura, Adargoma Hernández, valora positivamente la respuesta obtenida y señala que «esta celebración va más allá de una jornada de ocio: el Día Internacional de la Juventud también nos recuerda la importancia de escuchar a los jóvenes y hacerles partícipes de las decisiones y proyectos que afectan a su presente y a su futuro».