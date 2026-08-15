El seísmo, con epicentro en Alhendín (Granada), se percibe en más de 200 municipios y deja daños materiales, aunque no constan víctimas

Un terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín (Granada) ha sacudido durante la madrugada de este sábado buena parte de Andalucía y se ha dejado sentir también en Murcia, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y Extremadura. El seísmo, registrado a las 1:04 horas, ha provocado daños materiales y numerosos avisos de ciudadanos, aunque no constan daños personales.

Destrozos en la tejado de la torre de la Iglesia de San Miguel el Bajo, en el Albaicín, producidos por el terremoto en Granada. Granada y su área metropolitana han acumulado 40 terremotos durante la madrugada de este sábado, temblores que se han sumado al de intensidad 5 con epicentro en Alhendín que se registró a la 1:04 horas. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado cuarenta temblores después del principal de Alhendín, un seísmo que ha provocado más de 200 llamadas a emergencias y daños materiales, pero ningún herido. EFE/Pepe Torres

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el temblor se ha percibido en más de 200 municipios de cinco comunidades autónomas, aunque con distinta intensidad. Andalucía concentra la mayor parte de las localidades afectadas, repartidas entre seis provincias.

Granada concentra la mayor parte de los avisos

Granada encabeza la lista de provincias andaluzas donde más se ha sentido el terremoto, seguida de Jaén, Málaga, Córdoba, Almería y Sevilla. El movimiento sísmico también ha despertado a numerosos vecinos en distintos puntos de Andalucía, que han relatado en redes sociales cómo vivieron el temblor durante la madrugada.

Las redes sociales han recogido además numerosos vídeos grabados principalmente en Granada, en los que aparecen algunos escombros en las calles. Los testimonios publicados por ciudadanos de otras provincias describen momentos de sobresalto al sentir el seísmo, mientras las autoridades no han informado de víctimas.

Moreno pide calma ante posibles desprendimientos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha definido la madrugada como una «noche de sobresalto e inquietud en Granada» y ha señalado que el terremoto «ha provocado algunos daños materiales y se ha llegado a sentir en varias provincias».

Moreno ha hecho además un llamamiento a la calma y a la precaución, especialmente ante la posible existencia de «cualquier cornisa o fachada dañada» que pueda desprenderse como consecuencia del movimiento sísmico.

Emergencias activa el Plan de Riesgo Sísmico

El consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha activado el Plan de emergencia ante el Riesgo Sísmico de Andalucía, en fase de emergencia y situación operativa 1, tras el terremoto registrado a las 1:04 horas en Alhendín.

El teléfono 112 ha gestionado más de 200 llamadas relacionadas con el seísmo, la mayoría procedentes de Granada. El servicio también ha recibido avisos desde todas las demás provincias andaluzas, con excepción de Huelva y Cádiz.

Grietas, cascotes y daños en edificios

Entre las incidencias comunicadas al 112 figuran grietas y desprendimientos de elementos de edificios, como cornisas, cascotes y muros. Algunos ciudadanos también han alertado de desperfectos en distintas construcciones.

Los servicios de emergencia mantienen así la atención sobre las posibles consecuencias del terremoto, mientras las autoridades insisten en extremar la precaución ante posibles elementos inestables y en mantener la calma tras el seísmo que ha sobresaltado a buena parte de Andalucía.

Clavijo traslada su solidaridad a Granada

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha trasladado este sábado su solidaridad con las personas afectadas por el terremoto registrado durante la pasada madrugada en Granada y su área metropolitana, un seísmo que, afortunadamente, solo provocó daños materiales.

«Mi solidaridad con todos los vecinos y vecinas de Granada por la situación que tuvieron que vivir la pasada noche tras el terremoto registrado, que afortunadamente, solo causó daños materiales», ha expresado Clavijo en un mensaje difundido a través de la red social ‘X’.

Apoyo desde Canarias

El jefe del Ejecutivo canario también ha comunicado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la «solidaridad» de Canarias con Andalucía ante las consecuencias del terremoto y la situación vivida durante la madrugada.

Clavijo ha enmarcado este episodio en la vulnerabilidad de las sociedades ante los fenómenos naturales, especialmente ante acontecimientos sísmicos capaces de alterar la normalidad en cuestión de segundos.

En este sentido, el presidente canario ha señalado que «la naturaleza sigue recordando lo vulnerables que somos ante sus fuerzas», una reflexión con la que ha acompañado su mensaje de apoyo a los afectados por el seísmo.