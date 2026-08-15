El accidente ocurrió en la avenida Federico García Lorca y el herido sufrió diversos traumatismos de carácter grave

Un motorista de 48 años ha resultado herido de carácter grave este viernes tras colisionar con un turismo en un accidente ocurrido en la avenida Federico García Lorca, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

Imagen de archivo. Cecoes 112

El accidente tuvo lugar sobre las 17:22 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta que comunicaba el siniestro. El Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para atender la situación en la zona.

Traslado al hospital del motorista tras el accidente

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al motorista, que presentaba diversos traumatismos de carácter grave.

Tras recibir una primera atención médica, los sanitarios lo trasladaron en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde quedó ingresado para recibir asistencia por las lesiones sufridas en el accidente.