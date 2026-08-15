España sitúa a 12 universidades entre las 500 mejores del planeta y a 30 entre las 1.000, seis menos que en la edición anterior

Solo 12 universidades españolas figuran entre las 500 mejores del mundo en la edición de 2026 del Ranking Académico de Universidades del Mundo (ARWU), conocido como ranking de Shanghái. En el listado de las 1.000 mejores aparecen 30 centros españoles, seis menos que el año pasado, entre ellos la Universidad de La Laguna (ULL), que se mantiene en la franja de 701-800.

Imagen de archivo. David Zorraquino / Europa Press

El ranking, que se publica cada 15 de agosto, vuelve a estar encabezado por la Universidad de Harvard, seguida por Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), todos ellos centros estadounidenses.

Barcelona lidera a las universidades españolas

La Universidad de Barcelona vuelve a ser la mejor universidad española y se mantiene entre las 200 mejores del mundo. En la franja 201-300 aparecen la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Complutense de Madrid, ambas con una evolución positiva respecto a la edición anterior, cuando se situaron entre los puestos 301 y 400.

En la franja 301-400 figuran este año la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Granada y la Universidad del País Vasco, que mantienen su posición, además de la Universidad de Valencia, que retrocede respecto al año anterior.

Entre las posiciones 401 y 500 aparecen la Universidad Politécnica de Valencia, la Pompeu Fabra, la Universidad de Navarra, la Universidad de Sevilla y la Universidad de Zaragoza. La Pompeu Fabra baja desde la franja 301-400, mientras que Zaragoza mejora su clasificación y asciende desde la franja 501-600. Es en esa franja 501-600 donde se encuentran la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Santiago de Compostela,

La Universidad de La Laguna, entre las 800 mejores

La Universidad de La Laguna se sitúa en la franja 701-800, junto a la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad de Extremadura y la Universidad de Murcia. Esta última empeora su resultado respecto a 2025, cuando figuraba entre las 700 mejores del mundo.

Por su parte, entre las posiciones 801-900 aparecen la Universidad Jaume I, la Universidad de Alcalá, la Universidad de Málaga, la Universidad de Oviedo, la Universidad de Salamanca y la Universidad Rovira i Virgili.

Ocho universidades españolas salen del listado

Los movimientos respecto a la edición anterior resultan especialmente significativos en algunos casos. La Universidad de Alcalá desciende desde la franja 701-800, mientras que Oviedo pasa de 601-700 a 801-900. Salamanca también retrocede, desde 501-600, y la Rovira i Virgili baja desde 601-700. La Universidad de Málaga mantiene su posición.

En la franja 901-1000 aparecen la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad de Alicante, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de Girona, la Universidad de Valladolid y la Universidad de Vigo. Alicante desciende desde 601-700 y Vigo desde 801-900, mientras Castilla-La Mancha y Girona mantienen su clasificación.

La edición de 2026 incorpora además dos nuevas universidades españolas: la Rey Juan Carlos y la de Valladolid. En cambio, ocho centros abandonan el listado de las 1.000 mejores: la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la de Córdoba, la de Cádiz, la Carlos III de Madrid, la de Lleida, la de Jaén, la de las Islas Baleares y la de Cantabria.