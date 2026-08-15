El Rocasa Gran Canaria cae ante el Porriño (19-22) en un intenso estreno del V Torneo Internacional Servatur Costa Mogán tras plantar cara hasta el final

El Rocasa Gran Canaria arranca con derrota el V Torneo Servatur Costa Mogán / Rocasa Gran Canaria

El pabellón insular Antonio Moreno de Telde acogió una primera jornada de mucho nivel en el V Torneo Internacional de Balonmano Femenino Servatur Costa Mogán. El Rocasa Gran Canaria arrancó la competición con derrota ante el Conservas Orbe Zendal BM Porriño, mientras que Zonzamas Plus Car Lanzarote y MSK IUVENTA Michalovce empataron en un duelo de alto nivel.

Rocasa y Porriño plantearon un partido muy serio desde el principio. A pesar de ser pretemporada, los equipos no se guardaron nada. Prueba de ello la alineación repleta de teóricas titulares que puso Dejan Ojeda en los primeros minutos de partidos.

Las defensas se impusieron claramente a los ataques en el inicio de partido, emergiendo por encima de todas las jugadoras la portera Lulu Guerra. Rocasa se adelantó con un 2-0 y hasta el minuto 7:30 no consiguió el equipo gallego el primer tanto (2-1).

A partir del 6-6, Porriño consiguió un parcial de 0-3 a su favor (6-9) en poco menos de tres minutos aprovechando una expulsión del conjunto local y de las normales rotaciones en un encuentro de pretemporada como este. Aún así Rocasa consiguió apretar el marcador (8-9), pero un gol en los segundos finales de Porriño le dio una ventaja a las gallegas de dos goles, llegando al descanso con 8-10 en el electrónico.

El Rocasa se queda cerca

La segunda parte inició con toda la anotación que no tuvo la primera. Porriño lideró se puso a liderar el marcador (10-11) y luego consiguió abrir brecha con tres goles en poco más de dos minutos (10-14). Un gol de María Correia cortó el parcial de las visitantes (11-14) que se crecieron al verse superando a las actuales campeonas de liga.

Siguieron a lo suyo las gallegas, mandando de manera contundente en el marcador y ampliando su ventaja, que llegó a ser de 13-18 a los 15 minutos (la mitad de la segunda parte. Asumió a partir de entonces responsabilidades en ataque Eider Poles, una de las referentes del Rocasa la pasada temporada, para seguir el ritmo de anotación de las visitantes (16-20).

A base de empuje, de mejorar la defensa y gracias a los goles de Eider Poles, el equipo teldense cerró el marcador hasta el 18-20 cuando faltaban 3 minutos y 16 segundos de juego. Pero fue misión imposible para el equipo de Dejan Ojeda, que acabó fallando en los siguientes ataque y no pudo frenar al Porriño. Las gallegas se llevaron el partido con un 19-22 final.

Empate entre Zonzamas Plus Car Lanzarote y MSK IUVENTA Michalovce

En el partido que abrió el torneo, Zonzamas Plus Car Lanzarote y MSK IUVENTA Michalovce de Eslovaquia empataron en un trepidante encuentro.

Ambos equipos mostraron su gran competitividad, a pesar de estar aún en plena pretemporada e impidieron grandes diferencias en el marcador. Así, el partido llegó con empate a 14 al intermedio.

Durante la segunda parte, al igual que en la primera, el equipo eslovaco puso un alto nivel físico y planteó un partido de mucho contacto, pero Zonzamas supo usar sus armas para mantenerse en partido. Dos goles, uno por cada bando, en los últimos 15 segundos de partidos dejaron el marcador final en empate a 27.

Este sábado continúa la acción en el pabellón insular Antonio Moreno de Telde a las 17:00 horas se enfrentarán Conservas Orbe Zendal y MSK IUVENTA Michalovce. A las 19:00 horas llegará el turno del derbi canario con el encuentro entre Rocasa Gran Canaria y Zonzamas Plus Car Lanzarote.