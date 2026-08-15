Clavijo reivindica la canariedad y reclama más financiación y recursos para afrontar los retos del nuevo curso político

Clavijo anima a celebrar la «canariedad» de las islas en el día de la Patrona de Canarias / Archivo Europa Press

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado este sábado la importancia de celebrar la «canariedad» de las islas en el día grande de la Patrona de Canarias, la Virgen de Candelaria, que acoge el municipio tinerfeño de Candelaria con un programa de actos reliogiosos, institucionales y tradicionales.

«Comenzamos una jornada intensa en la que celebramos junto con la patrona de Canarias esa canariedad de las ocho islas, y en un momento complicado y difícil, con la necesidad de reflexionar y de saber que tenemos que intentar, entre todos, ser y hacer las cosas un poquito mejor», ha señalado en declaraciones a los medios.

Ha agradecido al Ayuntamiento de Candelaria y al Cabildo de Tenerife el dispositivo de seguridad preparado y coordinado en el municipio y alrededores para garantizar la seguridad de los miles de peregrinos que desde ayer se aproximan a la Villa Mariana para celebrar el día grande de la Patrona de Canarias en el municipio tinerfeño.

Canarias reclama más recursos

Aprovechando la ocasión, ha recordado los retos que Canarias cuenta para el arranque del nuevo curso político, entre ellos la aprobación del nuevo modelo de sistema de financiación autonómico, que prevé más de 1.300 millones para Canarias, en septiembre en el Consejo de Política Fiscal y Financiera: «Esperamos y deseamos que prospere».

El ‘Decreto Canarias’ también figura en la lista de asuntos pendientes, donde se incorporarían los 100 millones pendientes para la isla de La Palma y su reconstrucción y el 60% del IRPF. «Tienen que seguir viniendo todos los recursos. Quedan algunas partidas que, si bien se están tramitando, no han llegado aún, como pueden ser las obras hidráulicas, fundamentales para hacer más eficiente la distribución, pero también para la desalación».

A ello se sumará la aprobación de los presupuestos autonómicos para de 2027, y el desarrollo de decretos como el de la modificación de la ley de vivienda, para agilizar la construcción de viviendas en el archipiélago.

