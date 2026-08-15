Los aeropuertos canarios afrontan el fin de semana con 2.590 vuelos programados, con Gran Canaria como el aeródromo con más operaciones

Los aeropuertos de Canarias operarán 2.590 vuelos durante este fin de semana / Archivo Europa Press

Los aeropuertos de Canarias operarán un total de 2.590 vuelos durante el fin de semana del 15 de agosto, según ha informado Aena.

Asimismo, durante la jornada festiva de este 15 de agosto, los aeródromos de las islas operarán 1292 vuelos, 526 de ellos internacionales. El aeropuerto con más operaciones será el de Gran Canaria, que registrará 363 operaciones, 19 de ellas internacionales.

El domingo, 16 de agosto, los aeropuertos canarios operarán 1.298, 447 de ellos internacionales. Volverá a ser el aeropuerto grancanario el que más vuelos registre, 369, seguido del de Tenerife Norte (248).

