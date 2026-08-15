El Cabildo de Tenerife pide «no bajar la guardia» al desactivarse la alerta por incendios

El Cabildo recupera la normalidad tras desactivar la alerta, aunque mantiene restricciones y pide extremar la precaución ante el riesgo de incendios

Sala del CECOPIN (Centro de Coordinación Operativa Insular) de Tenerife / Cabildo de Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha pedido este sábado, por boca de su presidenta, Rosa Dávila, «no bajar la guardia» a pesar de haberse desactivado la alerta por riesgo de incendios en la isla.

En un comunicado, la corporación insular informa de que a partir de las 8.00 horas se ha activado el grado 0 o prealerta de las medidas preventivas frente a incendios forestales en los cuatro sectores de riesgo de la isla: Norte, Sur, Anaga Norte y Anaga Sur, en función de la evolución de las condiciones meteorológicas.

Dávila indica que la finalización de la alerta por riesgo de incendios forestales por parte del Gobierno de Canarias «permite avanzar en la recuperación de la normalidad en nuestros montes y espacios naturales».

No obstante, advierte de que «levantar restricciones no significa bajar la guardia. Seguimos en verano y el riesgo de incendio continúa siendo una realidad ante cualquier imprudencia».

Adaptación de las medidas

La consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, destaca que «el Cabildo adapta las medidas preventivas a la evolución de las condiciones meteorológicas y del riesgo, actuando con responsabilidad y proporcionalidad».

En este sentido, recuerda que «la prevención funciona cuando somos capaces de anticiparnos y aplicar las restricciones cuando son necesarias, pero también de levantarlas cuando las condiciones lo permiten».

Restricciones aún vigentes

Con la activación del grado 0, se recupera con carácter general la posibilidad de realizar actividades como el uso de fuego en exteriores, fumar, el empleo de material pirotécnico o el uso de maquinaria y herramientas que puedan provocar chispas, calor o descargas eléctricas dentro de la zona de riesgo.

También se permiten los aprovechamientos forestales, la circulación recreativa de vehículos de motor por pistas forestales, los eventos deportivos y romerías en pistas y senderos forestales, así como la estancia y el tránsito por senderos y pistas forestales.

No obstante, se mantienen determinadas restricciones específicas que continúan vigentes con independencia del grado preventivo activado.

Entre ellas, la prohibición de la quema de restos vegetales agrícolas y forestales cuando esté declarada la situación de prealerta por riesgo de incendios forestales.

La resolución mantiene asimismo las restricciones específicas relativas a la zona afectada por el incendio forestal de agosto de 2023, las derivadas de fenómenos meteorológicos adversos en espacios naturales protegidos y la prohibición de fumar en todo el ámbito del Parque Nacional del Teide.

Responsabilidad ciudadana

La consejera hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y recuerda que “la mejor herramienta contra los incendios forestales sigue siendo la prevención”.

“Pedimos a la ciudadanía que disfrute de nuestros espacios naturales con responsabilidad, que extreme las precauciones ante cualquier actividad que pueda generar fuego y que consulte Tenerife ON antes de realizar actividades en el medio natural”, añade.

El Cabildo de Tenerife recomienda extremar las precauciones en todo el territorio insular con cualquier actividad susceptible de generar incendios, especialmente el uso de tabaco, grupos electrógenos, material eléctrico o pirotécnico.