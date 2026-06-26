Itahisa Castillo, quinto refuerzo del Rocasa Gran Canaria

Itahisa Castillo da un paso adelante en su carrera al incorporarse al Rocasa Gran Canaria, que continúa reforzando su plantilla con talento joven de cara al nuevo curso
El Rocasa Gran Canaria ha alcanzado un acuerdo para la incorporación de la jugadora Itahisa Castillo Muñoz, quien se unirá al conjunto grancanario para las dos próximas temporadas, reforzando así la plantilla de cara a los nuevos retos deportivos.
La versátil jugadora navarra llega al club tras una sólida trayectoria profesional. Se formó en el club Lagunak desde categoría alevín hasta juvenil de segundo año, etapa en la que también tuvo la oportunidad de competir en División de Honor Plata con el primer equipo. Durante su formación participó en distintos sectores nacionales, consolidando su progresión como jugadora.
En la temporada 2021/2022 dio el salto al Caja Rural Cleba, equipo en el que ha militado hasta la actualidad. En su primer año logró una destacada tercera posición en División de Honor Plata, consiguiendo posteriormente el ascenso a División de Honor Oro, categoría en la que ha competido durante las últimas cuatro temporadas.
A nivel de selecciones, Itahisa Castillo ha sido una habitual en la selección navarra, participando en cuatro Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas (CESA) desde categoría infantil hasta juvenil. Asimismo, formó parte de una concentración de la selección nacional en 2015 y ha competido en el Mundial Universitario de Burdeos.
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En el ámbito universitario, cuenta con un brillante palmarés que incluye dos medallas de bronce y una de oro en Campeonatos de España Universitarios (CEU), además de una medalla de plata en el Campeonato de Europa Universitario logrado la pasada temporada.
“Para mí es una oportunidad muy especial formar parte de Rocasa Gran Canaria. Estoy muy ilusionada por este nuevo reto, con muchas ganas de aprender y salir de mi zona de confort para crecer como jugadora y aportar todo lo que pueda al equipo”, declaró Castillo, al tiempo que subrayó la historia y el prestigio de su nuevo club: “Es una entidad con mucha historia y solera, por lo que significa un gran paso en mi carrera deportiva, además de que me va a brindar muchas experiencias nuevas tanto dentro como fuera de la pista. Tengo muchas ganas de empezar, conocer a mis compañeras y trabajar para conseguir grandes cosas juntas”.
Con esta incorporación, el Rocasa Gran Canaria continúa apostando por talento joven y proyección, reforzando una plantilla que cobra cuerpo de cara a los múltiples desafíos de la próxima temporada.