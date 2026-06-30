Titsa incorporará 13 vehículos de forma progresiva para aumentar la capacidad del transporte público en las principales rutas del norte y del sur de la isla

Las primeras guaguas de dos pisos comenzarán a operar este miércoles, 1 de julio, en Tenerife. En esta primera fase, dos unidades se incorporarán a las líneas 110 (Santa Cruz-Costa Adeje) y 112 (Santa Cruz-Los Cristianos) para reforzar las rutas con mayor demanda.

RTVC

A partir de la próxima semana se sumarán otras 11 guaguas, que también prestarán servicio en la línea 108 (Santa Cruz-Icod de los Vinos), con lo que un total de 13 vehículos de doble piso circularán por las autopistas del norte y del sur de la isla.

Más capacidad para responder al aumento de viajeros

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, aseguró que estas nuevas unidades suponen “un salto sin precedentes en la capacidad de Titsa”, al pasar de 59 a 85 butacas por viaje, lo que representa un incremento del 44 % y permitirá incorporar dos millones de plazas más al año.

Dávila destacó que “estas tres líneas, la 110, la 112 y también la 108, desplazaron a cuatro millones de pasajeros. Con la incorporación de estos vehículos, vamos a poder transportar hasta seis millones de pasajeros en estas rutas”.

Una de las guaguas de dos pisos que comenzarán a operar este miércoles. Cabildo de Tenerife

Asimismo, recordó que “desde que llegamos al Cabildo hace tres años, una de nuestras prioridades era mejorar la movilidad en la isla de Tenerife. Hasta el día de hoy hemos incorporado 351 guaguas con una inversión muy importante de 125 millones de euros. Esto es fundamental porque nos ha permitido duplicar la oferta de transporte público en la isla”. Además, añadió que “ahora toca el paso más importante: que cada vez más personas decidan dejar el coche en casa y apuesten por la guagua”.

Vehículos adaptados a las necesidades de la isla

La consejera de Movilidad, Eulalia García, explicó que las nuevas guaguas han sido fabricadas de forma artesanal para adaptarse a las características de Tenerife y señaló que incorporan “algunos de los sistemas de seguridad y asistencia a la conducción más modernos y avanzados, con tecnologías que mejoran tanto la seguridad de los pasajeros como las condiciones de trabajo del personal conductor”.

Además, García subrayó que Titsa alcanzó en 2025 el mayor volumen de viajeros de su historia, con 87 millones de usuarios y usuarias, y afirmó que “el objetivo es fomentar la cultura del transporte público y seguir propiciando ese cambio de hábitos. Animamos a todos los usuarios y usuarias a hacer esos traslados del día a día que son obligatorios, al trabajo, a la escuela, a la universidad en transporte público”.

Formación para el personal

La incorporación de las nuevas guaguas ha ido acompañada de un plan específico de formación para el personal conductor. Sesenta profesionales ya han completado esta capacitación, de un total de 90 que la recibirán.

La consejera delegada de TITSA, Victoria Padilla, afirmó que “para TITSA es un orgullo dar este paso. Estas guaguas representan una mejora visible para la ciudadanía, pero también el trabajo de muchos equipos de la empresa: planificación, operaciones, mantenimiento, formación, ingeniería y personal técnico. Detrás de cada nueva guagua hay meses de trabajo para que el servicio funcione desde el primer día con todas las garantías”.

Renovación de la flota

Las nuevas guaguas incorporan sistemas de detección de ángulo muerto, frenada automática de emergencia, aviso por abandono de carril, cámaras laterales Mirror Cam, cámaras de seguridad interiores y el sistema Alcolock, que impide el arranque del vehículo si el conductor da positivo en una prueba de alcoholemia antes de iniciar el servicio.

La entrada en servicio de estas unidades forma parte del proceso de renovación de la flota impulsado por el Cabildo. En los últimos tres años Titsa ha incorporado 351 nuevas guaguas, situándose entre las flotas más modernas de España.

La renovación continuará con la llegada de 57 nuevas guaguas antes de finalizar el año y 25 más en 2027, cinco de ellas también de doble piso, lo que elevará a 18 el número de estos vehículos en circulación.

La presidenta del Cabildo reiteró que “nuestro objetivo es fomentar la cultura del transporte público. Cada plaza de guagua es un vehículo que podemos quitar de la carretera. De ahí el trabajo que estamos realizando para que la red de transporte público de Tenerife sea cada vez más atractiva, cómoda y eficiente”.

La inversión del Cabildo supera los 125 millones de euros, una actuación que ha permitido reducir en más de un 7 % las emisiones de la flota de TITSA y coincide con el mejor registro histórico del transporte público insular, que superó los 87 millones de viajeros durante el último año.