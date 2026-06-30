Este martes la UD Las Palmas presenta su campaña de abonos para la próxima temporada

La UD Las Palmas ya prepara su próxima temporada. La 26-27 comenzará a mitad de agosto y este martes el club amarillo presenta su campaña de abonos para toda la competición.

La UD Las Palmas presenta su campaña de abonos para la temporada 26-27

El presidente de la entidad, Miguel Ángel Ramírez, será el encargado de dar a conocer los detalles de cómo serán los precios para los abonados durante la próxima competición.

Horario y dónde ver en directo la presentación de la campaña de abonos

La presentación y los detalles de la campaña de abonos para la UD Las Palmas se podrá seguir en directo a través de rtvc.es y también en nuestro canal de YouTube de deportes.

La presentación comenzará a partir de las 11:30 horas.