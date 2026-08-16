El Rocasa Gran Canaria se proclama campeón del V Torneo Servatur Costa Mogán tras imponerse al Michalovce por 31-25 en un duelo decisivo por el título

El Rocasa Gran Canaria campeón del V Torneo Servatur Costa Mogán / Rocasa Gran Canaria

El V Torneo Internacional de Balonmano Femenino Servatur Costa Mogán tuvo este domingo un cierre de infarto con los duelos entre Zonzamas y Porriño y el gran enfrentamiento entre Rocasa y Michalovce en el que ambos equipos se jugaron el título de este torneo de pretemporada y que cayó del lado del equipo de Telde.

La numerosa afición congregada en el pabellón insular Antonio Moreno pudo disfrutar de un partido de alta intensidad entre Rocasa Gran Canaria y MSK IUVENTA Michalovce. El partido arrancó con un ritmo alto de juego, sobre todo por parte de las eslovacas, que castigaban al contraataque.

Por parte del conjunto local, el acierto de Almudena Rodríguez y María Correia en ataque respondía a los goles de un Michalovce que a excepción del 1-0 inicial, siempre estuvo por delante en el marcador en el primer periodo.

Rocasa acelera tras el descanso

En el minuto 20 Rocasa consiguió poner el empate a 9, momento en el que las defensas crecieron para dejar unos últimos 10 minutos con pocos goles. Mención especial a una Lulu Guerra que tuvo hasta 3 intervenciones de muchísimo mérito. Rocasa tuvo la última posesión de la primera parte para adelantarse en el marcador, pero erró en la jugada de ataque y el encuentro llegó con empate a 11 al descanso.

Las teldenses necesitaban obligatoriamente ganar para alzar el título pues cualquier otro resultado le daría el torneo al equipo eslovaco. Y eso se notó en el arranque de la segunda parte, un parcial de 6-1 en los seis primeros minutos (17-12) dio alas a las locales que estuvieron comandadas por una gran actuación de Fernanda Lima.

Siguió sin levantar el pie del acelerador el equipo de Dejan Ojeda dando una gran imagen en la segunda parte. Irene Botella dejó varios destellos de mucha calidad, y las canteranas imprimieron electricidad en el juego para acercar al Remudas al título.

El Rocasa mantuvo una cómoda ventaja durante todo el segundo periodo, siempre con al menos cuatro goles de ventaja. Ya en la recta final del partido las paradas de Ana Palomino y la gran defensa permitió a la teldenses sumar una ventaja de siete goles, la máxima del partido, aunque el encuentro concluyó 31-25 (+6) a favor del Rocasa Gran Canaria.

Zonzamas gana su primer partido ante Porriño

En el primer partido de la mañana, Zonzamas Plus Car Lanzarote se impuso a Conservas Orbe Zendal BM Porriño en un duelo entre dos equipos que se verán las caras esta temporada en Liga Guerreras Iberdrola.

El equipo de Lanzarote realizó una gran actuación para cosechar la primera victoria en este torneo. Mandó en el marcador en todo momento el equipo canario que en la primera parte llegó a cosechar una ventaja de 6 goles (9-3) y acabó llegando al descanso con un 12-7 a su favor.

En la segunda parte las conejeras consiguieron incluso aumentar su ventaja hasta los 7 goles (17-10) aunque un par de expulsiones -una de ellas de la portera- metió en partido a Porriño que soñó con la victoria. Pero finalmente, Zonzamas hizo buena la ventaja que había trabajado en los anteriores minutos para acabar ganando el encuentro 24-21.

Con estos resultados, el Rocasa Gran Canaria se alzó con el campeonato del V Torneo Internacional de Balonmano Femenino Servatur Costa Mogán. MSK IUVENTA Michalovce fue segundo clasificado, Zonzamas Plus Car Lanzarote tercero y Conservas Orbe Zendal BM Porriño cuarto clasificado en el torneo que se ha disputado en formato liguilla y que ha reunido al balonmano de más alto nivel en el pabellón insular Antonio Moreno de Telde durante los últimos tres días.