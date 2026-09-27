El Lanzarote Puerto del Carmen cae ante el Ikasa Boadilla en su estreno liguero tras una primera parte para olvidar y buscará reaccionar el próximo sábado

El Lanzarote Puerto del Carmen cae en su estreno liguero ante el Ikasa Boadilla / CB Puerto del Carmen

Este sábado, el Lanzarote Puerto del Carmen ha caído derrotado (28-20) en el Pabellón Municipal de Boadilla del Monte de Madrid, ante las locales del Bm. Ikasa Boadilla en partido correspondiente a la primera jornada de la División de Honor Oro.

No estuvo en el partido en ningún momento el equipo tiñosero. Las aurinegras no salían bien al parqué madrileño y las locales se hacían con una ventaja que no haría más que crecer con el paso de los minutos y que les permitía llegar con siete goles de ventaja al descanso. La escuadra lanzaroteña mejoró algo tras la pausa, llegando a ponerse a dos goles, pero los errores volvían y hacían imposible cualquier opción de vitoria en el estreno liguero para las tiñoseras.

La local Laura De la Iglesia se convertía en la máxima anotadora del choque con siete goles, bien acompañada en la faceta ofensiva por los seis goles de Alba López y los cinco tantos de Ariadna Molina. En el Puerto del Carmen tres jugadoras con cuatro goles, Leticia Cobo, Martina Lemes y Beatriz Masseu.

Una derrota para aprender

Para el entrenador tiñosero, Jesús Casanova, ha sido “un partido sin historia. Creo que un poco condicionado porque no pudimos descansar en condiciones pues llegamos al hotel y no nos permitieron entrar hasta las tres de la tarde. Comida, ir para la cancha, llegar y creo que eso nos mató, salimos muy fríos, aparte que había un calor impresionante, salimos muy fríos y de ahí la malísima primera parte que jugamos. Desde luego los peores treinta minutos que hemos disputado esta temporada, sin duda alguna. En la segunda parte reaccionamos, llegamos incluso a ponernos a dos goles, pero bueno, otra vez empezamos con una serie de fallos impropios de jugadoras de este nivel y de ahí el resultado final. Creo que, de alguna manera, la derrota nos puede servir como cura de humildad, para saber dónde estamos y saber que si no salimos enchufados desde el minuto uno no vamos a poder sacar los partidos adelante. Esperemos que esto solo sea un aviso y que podamos remontar en futuros partidos”, concluye Casanova.

El CB Lanzarote Puerto del Carmen se estrenará como local en el Municipal de Tías el próximo sábado, 3 de octubre, a las 19:30 horas recibiendo al Caja Rural Aula Valladolid, equipo que en esta primera jornada vencía como local al otro equipo Lanzarote del grupo, San José Obrero (32-26), partido en el que ha destacado por parte pucelana Sandra Monteagudo con siete goles y otras dos jugadoras con cinco tantos, Carmen Fidalgo y Amaia González.