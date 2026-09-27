El Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife dominó el encuentro desde el inicio y acabó venciendo por 34 a 30 al Calvo Xiria

El Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife logra una solvente victoria ante Calvo Xiria / Lanzarote Deportiva

Esta temporada, el Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife se estrenó en el Pabellón Municipal de Titerroy y lo hizo recibiendo en la tarde del sábado al Calvo Xiria en la segunda jornada de la Primera Nacional Masculina. El San José Obrero dominó el choque de inicio y dispuso de una ventaja de más de diez goles en la segunda mitad, solo la relajación en los minutos finales permitió al cuadro gallego maquillar el resultado final de 30 a 34.

Ventaja local al descanso

El partido se inició con un ritmo de juego muy intenso por parte de los dos equipos y del que sacó mayor rendimiento el Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife. Con una defensa 6:0 inexpugnable y un juego veloz en las acciones de ataque, los locales fueron abriendo poco a poco la brecha en el marcador. Carlos Robles, Acoidán Martín y Abián Martín, se encargaron de poner el 3 a 1 en el marcador de Titerroy.

Aday González culminó un rápido contragolpe para establecer el 4-1, teniendo que solicitar el técnico del Calvo Xiria el primer tiempo muerto cuando apenas se habían jugado seis minutos de partido. A raíz de las indicaciones desde el banquillo, el cuadro gallego comenzó a encontrar más soluciones en ataque, sobre todo por los extremos.

Una fase de la primera mitad en la que el guardameta Saúl Rodríguez cerró la persiana de su portería, realizando buenas paradas y destacando dos acciones en las que detuvo sendos contragolpes a José Manuel Negreira. Minutos en los que Javi Aragón anotó un lanzamiento de siete metros y Javier Espinosa y Acoidán Martín anotaron desde su cancha aprovechando que el rival había vaciado la portería. Con el marcador de 20 a 13 se llegó al descanso.

Dominio en la segunda mitad

El Balonmano Lanzarote siguió manteniendo su intensidad defensiva y su buen hacer en ataque durante buena parte de la segunda mitad, elevando la ventaja por arriba de los diez goles. En ataque, Carlos Robles mostraba una gran efectividad en los lanzamientos exteriores o en las penetraciones sobre la defensa, acabando el partido con 9 goles en su haber.

La defensa 5:1 del Calvo Xiria en los últimos diez minutos y la relajación de los locales, permitió a los visitantes ir reduciendo la desventaja con el paso de los minutos y no sufrir una derrota tan abultada en su segundo partido de la temporada.

Con el marcador de 30 a 34 se llegó al final del encuentro, sumando el Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife su segunda victoria de la temporada en la Primera Nacional Masculina y mostrando un juego muy solvente sobre el 40×20. El San José Obrero visita la próxima jornada al Balonmano Saeplast Cañiza.