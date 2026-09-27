El Balonmano Gáldar consiguió sus primeros dos puntos de la temporada tras imponerse al Saeplast Cañiza por 37-27

El Balonmano Gáldar vence y convence en casa ante el Saeplast Cañiza / Balonmano Gáldar

Tras la derrota del pasado fin de semana en Galicia, el MMT Fest Balonmano Gáldar Gran Canaria regresó este sábado al Polideportivo Juan Vega Mateos para recibir al Saeplast Cañiza. El conjunto dirigido por Aday Sánchez respondió ante una grada repleta y logró su primera victoria de la temporada.

El encuentro comenzó con igualdad, aunque dos pérdidas consecutivas del conjunto gallego permitieron al Gáldar tomar las primeras ventajas. Los locales fueron creciendo con el paso de los minutos, sólidos en defensa y efectivos en ataque, hasta marcharse al descanso con una renta de diez goles (21-11).

Tras el paso por vestuarios, el Saeplast Cañiza reaccionó y consiguió reducir la diferencia hasta los cuatro tantos. Sin embargo, el conjunto galdense supo recuperar el control del encuentro, aumentó nuevamente el ritmo y terminó imponiéndose por 37-27, manteniendo la misma ventaja con la que había alcanzado el descanso.

Yanis Ramírez fue el máximo goleador local con seis tantos, seguido por Álvaro Díaz, con cinco. Con esta victoria, el MMT Fest Balonmano Gáldar suma sus primeros dos puntos y ya piensa en su próximo compromiso ante el Disiclín Balonmán Lalín, el sábado 3 de octubre a las 18:00 horas (hora canaria).