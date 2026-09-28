El CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife cayó derrotado por 32 a 26 ante el Caja Rural Aula Valladolid en la jornada inaugural

Un frío arranque de partido condena al CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife ante el Caja Rural Aula Valladolid / Lanzarote Deportiva

El CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife visitó al Caja Rural Aula Valladolid en la jornada inaugural de la División de Honor Oro Femenina, sufriendo una derrota ante uno de los grandes favoritos de la categoría a luchar por el ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola. El equipo lanzaroteño pagó caro un frío inicio de partido, encajando un parcial de 7 a 1 que hizo pensar en lo peor. El San José Obrero reaccionó, pero no puso en peligro en ningún momento la victoria de las vallisoletanas.

Nueve abajo al descanso

El arranque del encuentro fue nefasto para los intereses del CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife. Todos los ataques se estrellaron en una acertada Marisol Carratu bajo palos, deteniendo la portera del Caja Rural Aula Valladolid los cinco primeros lanzamientos. El parcial fue de 5-0 en los primeros cinco minutos, teniendo que solicitar Carlos Britos un tiempo muerto.

Seis minutos tardó el CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife en perforar la portería defendida por Marisol Carratu, transformando Mornesa Tenda un lanzamiento de siete metros. La portera local siguió deteniendo lanzamientos y con rápidas transiciones, el Caja Rural Aula Valladolid fue manteniendo la ventaja que había adquirido en los primeros minutos. Con el 16 a 9 se llegó al descanso.

El triunfo se escapa

La segunda parte comenzó con un Caja Rural Aula Valladolid que aprovechó al máximo sus transiciones rápidas, corriendo para batir sin problemas a Audilia Carlos y estableciendo la máxima diferencia. La defensa del CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife aumentó su intensidad y fue así como comenzó a meterse en el partido poco a poco.

A falta de diez minutos para el final, el CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife se había colocado tres goles abajo y mantenía las opciones de puntuar. Incluso dispuso de jugadas para ponerse solo dos goles abajo, tratando de aprovechar la superioridad con el juego con el pivote. Fátima Ndiaye anotó seis goles en este encuentro desde la línea de seis metros.

El Caja Rural Aula Valladolid no iba a dar opciones a la remontada de las visitantes, y en los minutos finales acabó por sentenciar el partido para vencer por 32 a 26. En la segunda jornada, el CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife recibe al Schar Colores Zaragoza, equipo que en la jornada inaugural se impuso por 30 a 28 al Caja Rural Cleba.