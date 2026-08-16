Se trata de unos trabajos que conllevan el corte de la carretera de entre Telde e Ingenio (GC-100), entre los barrios de Cuatro Puertas e Ingenio entre las 08.00 y las 18.00 horas

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria ejecutará el este lunes, 17 de agosto, las obras de demolición y retirada de varias rocas de gran tamaño que corren el riesgo de caer sobre la vía si no se actúa antes de que empiece la temporada de lluvias.

El Cabildo cierra el lunes la carretera entre Cuatro Puertas y Aguatona para retirar rocas inestables sobre la vía / Cabildo de Gran Canaria

Se trata de unos trabajos que conllevan el corte de la carretera de entre Telde e Ingenio (GC-100), en concreto entre los barrios de Cuatro Puertas e Ingenio entre las 08.00 y las 18.00 horas.

En un comunicado, el Cabildo ha señalado que esta actuación se lleva a cabo después de que los técnicos de la empresa que lleva la conservación de la red interior de carreteras de Gran Canaria, detectaran un grupo de varias piedras de gran tamaño agrietadas y que corren el riesgo de desprenderse y rodar hacia la calzada de la GC-100.

Por su parte, el corte se iniciará en el punto kilométrico 15,7, justo al comienzo del tramo que cruza el barranco del Draguillo, y finaliza en el kilómetro 16,8, a la entrada de Aguatona.

Desvío del tráfico

Este corte obliga a desviar el tráfico, de 08.00 a 18.00 del lunes 17, por Cuatro Puertas y de ahí a Ojos de Garza y la GC-1, para los conductores que procedan de Telde. Mientras que los que conducen desde Ingenio con dirección a Telde tendrán que dirigirse hasta la GC-1 por El Carrizal.

Para retirar las piedras, los técnicos de la Consejería de Obras Públicas utilizarán una máquina excavadora que picará el talud sobre la carretera para hacer caer las rocas de forma controlada.

Debido al gran tamaño de las rocas a desmontar, y para no dañar el asfalto de la calzada, previamente se extenderá una capa de tierra a modo de colchón para que las piedras impacten sobre ella. Una vez retiradas las piedras, los operarios limpiarán la calzada de tierra antes de abrirla al tráfico.