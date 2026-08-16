Los contenidos abordarán aspectos como la formación geológica y el paisaje árido de Fuerteventura, la biodiversidad y los procesos naturales que han configurado el territorio

El Cabildo de Fuerteventura ha sacado a licitación por 345.382,54 euros el proyecto para la creación y puesta en funcionamiento del Centro de Interpretación de las Zonas Áridas de Fuerteventura en el Mirador de Morro Velosa.

El Cabildo de Fuerteventura licita el proyecto del Centro de Interpretación de las Zonas Áridas en Morro Velosa / Cabildo de Fuerteventura

Se trata de una actuación que permitirá dotar de contenido a este espacio y convertirlo en un nuevo recurso para conocer y valorar el paisaje, la naturaleza y el patrimonio de la isla, según ha informado la Corporación insular en una nota de prensa.

La actuación contempla de forma integral el diseño y desarrollo del proyecto museológico y museográfico, la producción de contenidos, la fabricación y suministro de los elementos expositivos, su instalación y puesta en funcionamiento, así como el diseño y equipamiento del área de cafetería.

El futuro centro se plantea como un espacio de interpretación innovador, con una propuesta que busca alejarse del concepto de exposición tradicional y generar una experiencia atractiva, educativa e inmersiva para el visitante.

Formación geológica y paisaje

Los contenidos abordarán aspectos como la formación geológica y el paisaje árido de Fuerteventura, la biodiversidad y los procesos naturales que han configurado el territorio, utilizando diferentes recursos expositivos, audiovisuales e interactivos.

Además, el proyecto contempla además un espacio inmersivo experiencial que permitirá acercar estos contenidos de una manera sensorial y participativa.

Mejorar y ampliar los espacios culturales

Al respecto, la presidenta del Cabildo, Lola García, ha destacado que con este proyecto «seguimos avanzando en nuestro compromiso de mejorar y ampliar los espacios culturales de la isla, aprovechando además un enclave privilegiado como Morro Velosa para acercar a residentes y visitantes el conocimiento de nuestro territorio y de sus valores naturales».

Mientras, el consejero de Cultura, Rayco León, observó que la actuación se integra en el plan de acción del Cabildo para la revalorización y renovación de la red de museos de la Isla, que contempla tanto la modernización de los espacios museísticos existentes como la creación de nuevos espacios y equipamientos, y permitirá utilizar el potencial del Mirador de Morro Velosa como punto de referencia para la divulgación ambiental, la educación patrimonial y el conocimiento del paisaje majorero.