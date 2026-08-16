Los contenidos abordarán aspectos como la formación geológica y el paisaje árido de Fuerteventura, la biodiversidad y los procesos naturales que han configurado el territorio
El Cabildo de Fuerteventura ha sacado a licitación por 345.382,54 euros el proyecto para la creación y puesta en funcionamiento del Centro de Interpretación de las Zonas Áridas de Fuerteventura en el Mirador de Morro Velosa.
Se trata de una actuación que permitirá dotar de contenido a este espacio y convertirlo en un nuevo recurso para conocer y valorar el paisaje, la naturaleza y el patrimonio de la isla, según ha informado la Corporación insular en una nota de prensa.
La actuación contempla de forma integral el diseño y desarrollo del proyecto museológico y museográfico, la producción de contenidos, la fabricación y suministro de los elementos expositivos, su instalación y puesta en funcionamiento, así como el diseño y equipamiento del área de cafetería.
El futuro centro se plantea como un espacio de interpretación innovador, con una propuesta que busca alejarse del concepto de exposición tradicional y generar una experiencia atractiva, educativa e inmersiva para el visitante.
Formación geológica y paisaje
Los contenidos abordarán aspectos como la formación geológica y el paisaje árido de Fuerteventura, la biodiversidad y los procesos naturales que han configurado el territorio, utilizando diferentes recursos expositivos, audiovisuales e interactivos.
Además, el proyecto contempla además un espacio inmersivo experiencial que permitirá acercar estos contenidos de una manera sensorial y participativa.
Mejorar y ampliar los espacios culturales
Al respecto, la presidenta del Cabildo, Lola García, ha destacado que con este proyecto «seguimos avanzando en nuestro compromiso de mejorar y ampliar los espacios culturales de la isla, aprovechando además un enclave privilegiado como Morro Velosa para acercar a residentes y visitantes el conocimiento de nuestro territorio y de sus valores naturales».
Mientras, el consejero de Cultura, Rayco León, observó que la actuación se integra en el plan de acción del Cabildo para la revalorización y renovación de la red de museos de la Isla, que contempla tanto la modernización de los espacios museísticos existentes como la creación de nuevos espacios y equipamientos, y permitirá utilizar el potencial del Mirador de Morro Velosa como punto de referencia para la divulgación ambiental, la educación patrimonial y el conocimiento del paisaje majorero.