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Lanzarote lanza una campaña en cinco idiomas para prevenir ahogamientos y accidentes en la costa

RTVC / Europa PRESS
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El Cabildo ha señalado que la iniciativa divulgativa, denominada ‘Actuaciones de comunicación preventiva y sensibilización ciudadana

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa ha lanzado una nueva campaña de comunicación en cinco idiomas para incrementar la seguridad de las personas en el ámbito costero y marino de ambas islas.

Lanzarote lanza una campaña en cinco idiomas para prevenir ahogamientos y accidentes en la costa
El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa lanza una campaña en cinco idiomas para prevenir ahogamientos y accidentes en la costa / Cabildo de Lanzarote

En un comunicado, el Cabildo ha señalado que la iniciativa divulgativa, denominada ‘Actuaciones de comunicación preventiva y sensibilización ciudadana en materia de seguridad litoral, autoprotección y protección civil en Lanzarote y La Graciosa’ reúne un conjunto de recomendaciones monográficas de prevención y respuesta para reforzar la seguridad de las personas en el entorno costero.

La vicepresidenta y responsable del área de Planificación y Coordinación de Proyectos, María Jesús Tovar, ha destacado el valor de esta campaña y ha comentado que «todas las iniciativas de naturaleza preventiva dirigidas a evitar y reducir accidentes para salvar vidas son imprescindibles y prioritarias, y seguiremos trabajando activamente con este propósito».

Por su parte, el presidente del Consorcio de Seguridad y Emergencias, Francisco J. Aparicio, señaló que «Lanzarote cuenta con un cuerpo de bomberos muy cualificado y de primer nivel internacional, capacitado para intervenir en rescates en la costa y en el mar en situaciones adversas; pero, sin duda alguna, la medida más valiosa y segura para evitar accidentes es la propia prudencia de las personas que acuden a la costa«.

30 spots audiovisuales

La campaña consta de 30 spots audiovisuales en formato vídeo para YouTube y redes sociales, producidos y subtitulados en cinco idiomas (español, inglés, alemán, francés e italiano), con el fin de llegar tanto a la población residente como a las personas que visitan la isla desde todo el mundo durante los 12 meses del año.

Los spots pueden visualizarse en las webs del Consorcio de Emergencias y de ADACIS, así como a través de un código QR, y su difusión se reforzará en las redes sociales de las administraciones públicas canarias y de diferentes entidades vinculadas a las actividades en la costa y en el mar, además del sector turístico. Los spots en español se emitirán también en las televisiones locales de Lanzarote a partir del presente mes de agosto.

Seis spots por idioma

Asimismo, los materiales audiovisuales se componen de seis spots por idioma y abarcan recreaciones en playas con banderas de señalización del estado del mar y servicio de vigilancia; en costas rocosas sin banderas; en piscinas, para prevenir accidentes con menores; y en la navegación de embarcaciones a motor, para evitar colisiones con bañistas y respetar las distancias y la velocidad.

Finalmente, se incluyen de igual modo escenas dedicadas a no perder de vista a los menores que utilizan flotadores en el mar y que el viento puede alejar de la costa.

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