El Tenerife CajaCanarias destaca en Birmingham con tres representantes, un sexto puesto de Jesús David Delgado y el debut internacional de Juan José de la Rosa

El Tenerife CajaCanarias deja su sello en el Campeonato de Europa de Birmingham / Tenerife CajaCanarias

El Campeonato de Europa de Atletismo, celebrado del 10 al 16 de agosto en el Estadio Alexander de Birmingham (Gran Bretaña), reunió a la élite continental con una amplia representación nacional. Entre los 94 atletas convocados por España estuvo el Tenerife CajaCanarias, que contó con tres representantes: Jesús David Delgado, Juan José de la Rosa y Lucía Carrillo.

Delgado protagonizó una actuación de gran nivel en los 400 metros vallas. El atleta tinerfeño comenzó su participación el miércoles con un registro de 48.37 en las semifinales, su segunda mejor marca personal, que le permitió acceder a la final continental. Ya en la lucha por las medallas, finalizó sexto con 48.66, a solo cuatro décimas de la presea de bronce, en una carrera marcada por unas condiciones de viento especialmente exigentes. El resultado pone el broche a una temporada de enorme progresión para el atleta blanquiazul, que llegaba a Birmingham como campeón de España y plusmarquista nacional con 48.11.

Tras la final, el propio Delgado reconoció su ambición durante la carrera: «Salí a jugármela y, quizá, me equivoqué», explicó, en referencia al cambio de estrategia que le llevó a realizar una valla más a 12 apoyos. El atleta valoró también todo el camino recorrido durante la temporada: «Mentiría si dijera que estoy completamente contento con el resultado, pero sería muy injusto conmigo mismo no valorar todo lo que hemos conseguido en este largo camino».

De la Rosa, a las puertas

Por su parte, De la Rosa vivió en Birmingham su debut con la Selección Española. El también canterano del Tenerife CajaCanarias formó parte del relevo 4×400 junto a David García Zurita, Ángel González y Bernat Erta. El cuarteto registró un tiempo de 3:01.41 en las semifinales, quedándose a tan solo ocho centésimas de acceder a la final y concluyendo finalmente como noveno equipo de Europa. Pese a quedarse a las puertas de la clasificación, el atleta lagunero puso en valor el rendimiento del conjunto: «Como grupo, salíamos a pista con la confianza de poder lograrlo, el hecho de haber conseguido este resultado y tener el hambre de querer más dice mucho de este equipo».

Para el velocista, no hay nada que el equipo se pueda reprochar: «Estamos completamente orgullosos de nosotros mismos, de lo que somos y de lo que conseguiremos ser. Queda 4×400 español para rato, y allí estaremos para disfrutar y demostrarlo», añadió el atleta, que culmina así una temporada especialmente destacada en la que consiguió convertirse en el segundo canario en bajar de los 46 segundos en los 400 metros y tras finalizar cuarto en el nacional el pasado mes de julio.

El relevo se queda fuera

La tercera representante del Tenerife CajaCanarias fue Carrillo. La especialista en 100 y 200 metros formó parte del relevo 4×100 femenino junto a Ericka Badeau, Jaël Bestué y Maribel Pérez. El cuarteto español llegaba a Birmingham con la condición de tercera mejor selección europea y con el precedente de la medalla de bronce conquistada en el Mundial de Relevos de Gaborone el pasado mes de mayo, donde también participó Carrillo.

En las semifinales, el equipo nacional no pudo completar la carrera después de que, durante el cambio de posta entre Carrillo y Pérez (3º y 4º), el testigo no llegara a completar el relevo, lo que supuso la descalificación del conjunto. De esta forma, Carrillo cierra una temporada internacional de enorme crecimiento, marcada por su presencia habitual en el equipo nacional de relevos y por el bronce mundial conquistado en Botsuana.

Desde el Tenerife CajaCanarias han mostrado su satisfacción con los resultados cosechados por los tres atletas pese a los contratiempos sobre el tartán, poniendo en valor, especialmente, la participación de dos canteranos en una cita internacional tan importante. De esta manera, el club blanquiazul se posiciona de nuevo como referente a nivel autonómico, demostrando la solidez y la calidad de un proyecto que continúa traspasando las fronteras nacionales con atletas de primer nivel.