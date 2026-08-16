El SUC asistió al hombre de una fractura en miembro inferior de carácter grave, siendo evacuado en un helicóptero

Un motorista de 58 años herido grave al sufrir una caída sobre las 11.00 horas de este domingo en el Diseminado de La Plata. Ubicado dentro del municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) y en dirección a Ayacata.

Herido grave un ciclista al sufrir una caída en el Diseminado de La Plata, en el sur de Gran Canaria / 112 Canarias

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes), el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al hombre de una fractura en miembro inferior de carácter grave. El herido fue evacuado en un helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Colaboración entre la Policía Local, la Canaria y la Guardia Civil

Mientras, agentes de la Policía Local, de la Guardia Civil y de la Policía Canaria colaboraron en el dispositivo desplegado se encargaron de instruir las diligencias correspondientes.