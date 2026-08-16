Unas 3.000 personas disfrutaron anoche del espectáculo “Freestyle Zombies”, con algunos de los mejores pilotos nacionales e internacionales

La villa de La Esperanza puso ayer el broche de oro a la edición 2026 de sus fiestas principales en honor de a Nuestra Señora de La Esperanza con una vibrante celebración del Día del Motor, que tuvo como gran colofón el espectáculo “Freestyle Zombies”, todo ello celebrado en el campo de fútbol “Maximino Bacallado” de La Esperanza.

La Esperanza cierra sus fiestas principales con una espectacular jornada de motor y freestyle motocross / Ayuntamiento de El Rosario

La jornada arrancó por la mañana con una amplia programación para todos los públicos, que incluyó exposiciones de Honda, motos y vehículos realizados con piezas de Lego, además de una zona gastro y diferentes actuaciones musicales como las del grupo Macacos y Alyra García. Uno de los momentos más especiales fue la iniciativa Mototerapia, que hizo las delicias de los más pequeños, y no tanto, y que contó con la participación de la Fundación Canaria Alejandro da Silva contra la Leucemia, aunando entretenimiento, motor y solidaridad.

Durante la jornada estuvieron presentes el alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, y el consejero delegado de Ideco, Manuel Gómez, quienes acompañaron el desarrollo de las distintas actividades programadas con motivo del Día del Motor y que también disfrutaron del espectáculo nocturno.

3.000 personas

Ya por la noche, unas 3.000 personas se dieron cita en el “Maximino Bacallado” para disfrutar de un espectacular montaje de freestyle motocross y BMX, con saltos y maniobras de gran dificultad como Backflip, 360° y Flair.

El cartel de pilotos de motocross reunió a algunas de las grandes figuras de la especialidad. Entre ellas destacó Maikel Melero, cinco veces campeón del mundo, junto a Edgar Torronteras, uno de los grandes veteranos y referentes del freestyle motocross en España. También participaron Albert “Rocky” Florensa, el italiano Leonardo Fini, considerado uno de los mejores riders de su país, y el suizo Vivian Gantner.

También hubo una destacada representación de riders de BMX, aunque su participación se vio reducida debido a la pertinaz llovizna a cierta hora de la noche, entre ellos los asistentes pudieron ver al colombiano Daniel Santiago, David Strouhal, Dan Miller y al piloto Arnau Farré, tercero en 2025 en el Campeonato Mundial de Trial 2.

Un espectáculo de gran impacto visual

La combinación de saltos, acrobacias y maniobras imposibles convirtió el campo de fútbol en el escenario de un espectáculo de gran impacto visual, poniendo el broche a una jornada que congregó a familias, aficionados al motor y público de todas las edades.

El “Freestyle Zombies” de La Esperanza estuvo organizado por Social Events Canarias y contó con el apoyo del Ayuntamiento de El Rosario, el Cabildo de Tenerife, a través de sus consejerías de Deporte y Turismo, el Gobierno de Canarias, a través de su Consejería de Turismo, Expodeca 2026, Honda, Ybarra y Lleides.

Con esta gran jornada dedicada al mundo del motor, la villa de La Esperanza puso el punto final a sus fiestas principales de 2026 con una propuesta que combinó deporte, espectáculo, ocio, música, gastronomía y solidaridad, y que convirtió al campo de fútbol “Maximino Bacallado” en el epicentro del motor y el freestyle en Tenerife.

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Imágenes: Ayuntamiento de El Rosario