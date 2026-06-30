El festival reunirá del 2 al 5 de julio en el Estadio de Gran Canaria a grandes figuras internacionales de la música con el mayor despliegue técnico de su historia

El Granca Live Fest encara la recta final de los preparativos para su quinta edición, que se celebrará del 2 al 5 de julio en el Estadio de Gran Canaria. A dos días de su inicio, representantes institucionales y patrocinadores recorrieron las instalaciones para conocer el estado del montaje y la infraestructura del festival.

Representantes institucionales y patrocinadores, este martes, en el Estadio de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, destacó que el Granca Live Fest “se trata de una cita que ha ido adquiriendo una presencia y una relevancia muy singular en España y Europa”.

Morales añadió que “hay muy pocos festivales europeos que pueda congregar a un número tan importante de primeras figuras de la música a nivel internacional y, además, genera una actividad importante económica para la isla y permite poder disfrutar de este gran elenco en nuestra isla”.

Impacto económico y proyección exterior

El presidente del Cabildo subrayó que el festival genera empleo, contribuye a la diversificación turística vinculada a la cultura, impulsa la proyección exterior de Gran Canaria y promociona la gastronomía local a través del programa Gran Canaria Me Gusta. Además, avanzó que le interesa todo el cartel musical, especialmente la actuación de Juan Luis Guerra.

Durante la visita, la organización mostró el escenario principal, las distintas áreas del recinto y la infraestructura técnica prevista para esta edición, además de repasar la evolución del festival, que en cinco años se ha consolidado como uno de los festivales musicales de referencia en España.

El mayor despliegue técnico hasta la fecha

Entre las principales novedades figura un escenario de 480 metros cuadrados y una planchada técnica de 900 metros cuadrados destinada a agilizar los cambios entre artistas.

El dispositivo técnico incluirá 180 cajas acústicas, 300 focos LED robotizados, ocho cañones de seguimiento y una potencia instalada superior a 2.000 kVA mediante generadores ecológicos Stage V.

Más de 300 profesionales técnicos trabajan ya en el montaje de una producción desarrollada íntegramente con empresas y personal especializado de Canarias.

Cartel de la quinta edición

En la visita participaron, entre otros, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias; el viceconsejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello; el viceconsejero de Turismo, José Manuel Sanabria; y el coordinador insular del Área de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo, Kevin Pérez Hernández, además de representantes de las entidades patrocinadoras y colaboradoras.

El Granca Live Fest celebrará su quinto aniversario con un cartel encabezado por Ms. Lauryn Hill, Maroon 5, Alejandro Sanz y Juan Luis Guerra, junto a Aitana, Dani Martín, Lola Índigo, Dani Fernández y Danny Ocean, entre otros artistas. Las últimas entradas continúan disponibles a través de la web oficial del festival.