El terrero Mencey Tegueste reunirá a los cuatro mejores equipos del torneo en un fin de semana que decidirá al campeón regional de lucha canaria

La Final a 4 del Torneo DISA Gobierno de Canarias se disputará los días 18 y 19 de julio de 2026 en el terrero Mencey Tegueste, en Tenerife, que volverá a convertirse en el escenario de la fase decisiva de la competición con tres luchadas que decidirán al campeón regional.

Tegueste acogerá la Final a 4 del Torneo DISA Gobierno de Canarias. Federación de Lucha Canaria

El Ayuntamiento de Tegueste ampliará el aforo del terrero para responder a la demanda prevista. Su alcalde, Norberto Padilla, aseguró que el municipio será el “anfitrión ideal para aquellos que lleguen desde todas las islas”. Además, explicó que se habilitarán zonas de aparcamiento “de las que se podrá acceder rápidamente al terrero y a la ‘Fan Zone’ dónde quiénes vengan disfrutarán de las excelencias del municipio”.

Un formato que vuelve a reunir a cuatro aficiones

La directora general de Deportes Autóctonos del Gobierno de Canarias, Lorena Hernández, afirmó que “este formato, con el que volvemos a repetir esta temporada, es un acierto para la competición, porque permite reunir a cuatro aficiones en una misma isla y convierte a la lucha canaria en el centro de atención del deporte canario durante todo un fin de semana”.

Hernández añadió que “esta edición llega con una emoción aún mayor, después de unos cuartos de final muy igualados, y supone el colofón a una temporada apasionante de lucha canaria”.

El presidente de la Federación de Lucha Canaria, Francisco Rivero, destacó que esta cita permite “elevar nuestro deporte a cotas altísimas en presencia en medios de comunicación que trasciende nuestro territorio”. Además, señaló que la Final a 4 “está muy abierta visto la igualdad que se vivió en los cuartos de final donde tres de las eliminatorias se decidieron por detalles lo que se trasladará a un gran espectáculo en Tegueste”.

Semifinales con máxima igualdad

En la presentación participaron representantes de los cuatro clubes finalistas. El vigente campeón, Chimbesque, destacó la “gran dificultad que les ha correspondido al quedar encuadrados en la semifinal con el anfitrión, Tegueste”.

El puntal A del Tegueste, Mamadou Cámara, reconoció el potencial de su rival y aseguró que “sólo perdió un encuentro en todo el torneo regional y que cuenta con uno de los mejores luchadores de Canarias”, en referencia al jefe de filas del Chimbesque, Eusebio Ledesma.

La otra semifinal enfrentará al Tamanca y al Unión Gáldar. El conjunto palmero afronta esta cita con “ilusión, pero conscientes de la dificultad que supone medirse a un rival que ha demostrado una gran regularidad en la fase de grupos y en cuartos”.

Por su parte, el presidente del Unión Gáldar, Rayco Ramírez, puso en valor el momento de su equipo y definió al Tamanca como “un rival complicado de luchar y un equipo que cuenta con una fuerte media”.

Horarios y entradas

La primera semifinal enfrentará al Tamanca y al Unión Gáldar el sábado 18 de julio a las 16:00 horas, mientras que el derbi tinerfeño entre Tegueste y Chimbesque se disputará a las 20:00 horas. La gran final tendrá lugar el domingo 19 de julio a las 12:30 horas.

Las entradas saldrán a la venta de forma telemática una semana antes de la competición. El abono para toda la Final a 4 costará 45 euros, mientras que la entrada para las semifinales tendrá un precio de 30 euros y la de la final será de 15 euros.