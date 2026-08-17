Consulta el horario CD Tenerife vs UD Almería, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J2 de LaLiga Hypermotion 26-27

CD Tenerife y UD Almería se enfrentan este domingo 23 de agosto, a partir de las 20:30 (hora canaria) en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. Partido correspondiente a la jornada 2 de LaLiga Hypermotion.

CD Tenerife vs UD Almería | LaLiga Hypermotion 26-27

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras ganar por 1-3 en su visita al Eibar.

Por su parte, el UD Almería se encuentra en la decimoquinta posición.

Posiciones en la clasificación de CD Tenerife y UD Almería

En la clasificación, el Tenerife se encuentra en 1ª posición, con 3 puntos. Por su parte, el Almería ocupa la decimoquinta posición. El conjunto almeriense se encuentra con 0 puntos, tres menos que el Tenerife.

Últimos enfrentamientos H2H entre CD Tenerife y UD Almería

En los último cinco enfrentamientos entre el CD Tenerife y el UD Almería, todos los ha ganado el Almería. El equipo canario ganó su último partido.

Por su parte, el equipo andaluz llega al encuentro habiendo perdido su último partido.

Minuto a minuto en directo de CD Tenerife y UD Almería

Estadísticas del partido en vivo entre CD Tenerife y UD Almería

Alineaciones de CD Tenerife y UD Almería

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