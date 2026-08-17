El herido de gravedad, de 50 años, fue desde La Graciosa en helicóptero hasta Arrecife para su traslado al Hospital Doctor José Molina Orosa

Herido grave un hombre tras sufrir un golpe de mar en La Graciosa. Europa Press

Un hombre de 50 años resultó herido grave este lunes tras sufrir un golpe de mar en la Playa de Las Conchas, en la isla de La Graciosa, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Hasta el lugar acudió una ambulancia de soporte vital básico junto al equipo médico de Atención Primaria del centro de salud de La Graciosa, que asistieron y estabilizaron al afectado, que presentaba un traumatismo de gravedad.

Bomberos colaboraron en la emergencia

Posteriormente, al hombre lo evacuaron por el helicóptero del GES hasta la helisuperficie del Consorcio en Arrecife, donde se trasladó en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Bomberos del Consorcio de Seguridad colaboraron con el resto de recursos de emergencias desplegados tanto en La Graciosa como en Lanzarote.