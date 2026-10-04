La producción de agua quedó paralizada este sábado como consecuencia del cero energético registrado durante la madrugada del sábado que obligó a realizar maniobras en las redes para preservar las reservas disponibles

El suministro de agua recupera la normalidad progresivamente en Lanzarote. Imagen de recurso Magnific

El suministro de agua en la isla de Lanzarote, que se vio afectado por el cero energético de este sábado en la isla, recupera progresivamente la normalidad, aunque continúan algunas afecciones en varios núcleos, según ha informado este domingo el Consorcio del Agua de Lanzarote. Así, Arrecife, Tías, San Bartolomé y Haría tienen el suministro prácticamente restablecido, mientras continúa la recuperación en Yaiza y diferentes localidades de Teguise.

El Consorcio ha informado que el sistema de abastecimiento continúa recuperándose tras las importantes afecciones provocadas por el cero energético registrado en la madrugada del sábado, que provocó la paralización de la producción de agua obligando a realizar numerosas maniobras en las redes para preservar las reservas disponibles.

A primera hora de este domingo, la situación presenta una recuperación generalizada del servicio, aunque todavía existen diferencias entre municipios y algunos núcleos necesitan varias horas para alcanzar sus condiciones habituales de presión y caudal.

Situación por municipios

Arrecife. El suministro se encuentra normalizado. Durante las primeras horas de la mañana, la presión irá aumentando progresivamente hasta alcanzar los niveles habituales de servicio durante el día.

Tías. El municipio se encuentra igualmente en servicio. En el núcleo de Tías, la presión irá recuperando también sus valores habituales durante las primeras horas de la mañana.

Yaiza. La apertura prevista inicialmente para la noche se retrasó como consecuencia de la incidencia extraordinaria sufrida por el sistema. A estas horas ya se han comenzado las maniobras de apertura, por lo que el suministro irá recuperándose progresivamente durante las próximas horas.

San Bartolomé. El municipio se encuentra en servicio, aunque pueden persistir temporalmente problemas de baja presión en algunas zonas del núcleo de San Bartolomé mientras termina de estabilizarse la red.

Tinajo. El abastecimiento continúa conforme a la programación prevista en el calendario publicado.

Teguise. Es el municipio donde todavía quedan algunas zonas pendientes de recuperar completamente. Desde primera hora de la mañana se están realizando las maniobras de apertura en Tao, Tiagua, Soo, Muñique, Nazaret y Teguise, donde las redes irán alcanzando progresivamente su presión habitual durante las próximas horas. En Nazaret, la recuperación está siendo más lenta.

La Caleta de Famara se encuentra abierta desde la tarde de ayer, aunque todavía con caudal reducido, que irá aumentando conforme se estabilice la red.

Permanecen pendientes Los Valles, Teseguite y El Mojón, cuyas aperturas de suministro están previstas en horas de la tarde, siempre que la evolución del sistema lo permita.

Haría. Todos los núcleos del municipio se encuentran abiertos desde anoche, aunque todavía pueden producirse variaciones puntuales mientras termina de estabilizarse la red.

Las reservas continúan muy ajustadas

A pesar de la recuperación conseguida desde la puesta en marcha de las plantas desaladoras, los niveles de reserva en los depósitos principales de Zonzamas continúan muy ajustados, según informa el Consorcio.

Por este motivo, es probable que durante esta jornada sea necesario mantener un seguimiento permanente de estos niveles y equilibrar la recuperación de las diferentes redes con la entrada de agua en los depósitos.

Si la evolución de las reservas lo requiere, podrían ser necesarias nuevas maniobras temporales en algunas zonas a partir del mediodía para favorecer la recuperación de los niveles de almacenamiento. En caso de que sea necesario adoptar medidas que afecten al suministro, se informará de su evolución a través del Portal de Información.

Debido al carácter extraordinario y cambiante de esta incidencia, el calendario habitual de suspensiones programadas no refleja necesariamente todas las afecciones derivadas del cero energético y de las posteriores maniobras de recuperación del sistema.

Aguas de Lanzarote y La Graciosa recomienda continuar haciendo un uso responsable del agua durante esta jornada, especialmente mientras se recuperan las reservas de los depósitos principales.