La cinta, que explora la vida de tres hermanas en La Palma que se reúnen para repartir una herencia familiar coincidiendo con la erupción volcánica, se exhibirá este jueves 19 de noviembre, a las 23:55 horas

Televisión Canaria emite este jueves 19 de noviembre, a las 23:55 horas, la película ‘La hojarasca’, de la cineasta canaria Macu Machín (Las Palmas de Gran Canaria, 1975), coincidiendo con la programación de la cinta en la décimo sexta edición de la Muestra de Cine de Lanzarote, que se celebra este año del 19 al 29 de noviembre.

Bajo el lema de ‘Pueblos’, la Muestra pretende hacer un acercamiento «a las historias que se cuentan entre vecinos, a los afectos que sostienen la vida en común y a las razones que llevan a quedarse, marcharse o volver». ‘La hojarasca’ se encuentra también disponible en Canarias Play, la plataforma de contenidos a la carta de Televisión Canaria.

Producida por Viaje Films y la propia Macu Machín, con la participación de Televisión Canaria, ‘La hojarasca’ es una película documental estrenada en 2024 que explora la vida de tres hermanas en La Palma que, coincidiendo con los días de la erupción volcánica, se reúnen para repartir una herencia familiar.

La directora de ‘La hojarasca’, Macu Machín, de pie, junto a las actrices protagonistas de la película.

Tal como cuenta la sinopsis, Elsa y su hermana menor Maura, regresan a la casa natal tras más de 20 años. Allí vive sola su otra hermana, Carmen, que mantiene las precarias propiedades familiares. La enfermedad degenerativa de Maura no deja de avanzar, mientras Elsa pretende resolver con Carmen el reparto de la herencia de sus padres. Entre recolectas de almendras y discusiones nunca terminadas, afloran viejos conflictos que parecen despertar el rumor del volcán. Una película híbrida entre el documental y la ficción con elementos de suspense y misterio que está protagonizada por la familia real de la directora: su madre y sus dos tías, Carmen Machín, Elsa Machín y Maura Pérez.

‘La Hojarasca’, según ha explicado su propia directora, «es una película sobre fantasmas, encuentros inesperados y reconciliaciones familiares. Trata», continúa Macu Machín, «de dos formas de entender el mundo desde los confines de la metrópoli: mi propio punto de vista desarraigado, a través del cual decido contar la historia de mi familia para entender mis propias raíces; y el de las mujeres de mi familia, a las que no les interesan hechos triviales como la historia de su ciudad, o incluso el origen de su familia, sino que se relacionan mejor con lo sobrenatural».

«A las mujeres de mi familia», explica Machín, «les cuesta expresar sus sentimientos más íntimos, relacionarse con el mundo que las rodea. La dura vida en el campo las endureció como la corteza de los árboles y sus hijos tuvieron que aprender de sus silencios. Origen, memoria, raíces. Nuestra herencia está en sus manos y a mí me toca construir mi historia con lo que queda de mis antepasados y los de otros perseguidos tras la Guerra Civil española que descansan en el monte que rodea nuestra casa».

«Mi intención», prosigue la realizadora, «no es buscar respuestas, sino aceptar su falta, entrar de lleno en el legítimo reino de las historias por donde fluye invariablemente la memoria de nuestros antepasados. He entretejido mi memoria con los hilos de la ficción y la realidad, para formar un tapiz sin costuras donde sueño y realidad conviven con naturalidad».

Fotograma de la película ‘La hojarasca’.

Colaboración entre la Muestra de Cine de Lanzarote y Televisión Canaria

La colaboración entre la Muestra de Cine de Lanzarote y Televisión Canaria se ha convertido en una de las formas más singulares de extender la programación del festival a todo el archipiélago. Cada edición, una película de la sección ‘Trasfoco’, que reúne largometrajes y cortometrajes de distintas épocas y países para reflexionar sobre la memoria, la emigración, el trabajo, los afectos y los conflictos que atraviesan la vida en comunidad, traspasa los límites de las salas y encuentra un lugar especial en las pantallas de miles de hogares. En esta edición la película en cuestión no es otra que ‘La hojarasca’.

«Desde 2020, explica el director de la Muestra de Cine de Lanzarote, Javier Fuentes, «colaboramos con Televisión Canaria para que una película de la Muestra llegue cada año a las casas de todas las islas. En esta edición», añade, «dedicada a los pueblos hemos elegido ‘La hojarasca’, de Macu Machín, porque, a partir del reencuentro de tres hermanas en La Palma, nos invita a pensar en lo que hemos heredado de nuestros pueblos y en cómo transmitirlo a quienes vienen detrás«.

Esta apuesta compartida por un cine que invita a conocer y pensar ha obtenido cuotas de pantalla interesantes, una respuesta que desmiente la supuesta distancia entre las propuestas culturales exigentes y los públicos amplios y diversos. Lejos de reducirse a la emisión de una película, el acuerdo permite que las preguntas que articulan cada edición de la Muestra circulen entre espectadores de distintas islas, edades y experiencias.

La televisión pública amplía así las posibilidades de encuentro que ofrece el cine, mientras el festival encuentra nuevas maneras de conversar con su territorio. En 2026, cuando ‘Trasfoco’ pone su atención en los pueblos, esta colaboración adquiere un sentido especial, incidiendo en el objetivo de que las historias que nacen en comunidades rurales puedan interpelar a muchas otras y ayudar a pensar qué significa vivir juntos.

Dos fotogramas de la película ‘La hojarasca’.

Premios en varios festivales

Con ‘La hojarasca’, Macu Machín, responsable de cortometrajes como ‘Geometría de invierno’, ‘El mar inmóvil’ o ‘Quemar las naves’, se estrenó en el largometraje obteniendo gran éxito, como avalan los premios obtenidos. La película fue seleccionada en la sección Forum de la Berlinale; se alzó con dos Biznagas de plata –a la Mejor Película Española y el Premio a la Mejor Dirección– en la Sección Zonazine del Festival de Málaga; y obtuvo el galardón a Mejor dirección en la sección iberoamericana de documentales del Festival de Guadalajara, en México. En el capítulo de distinciones destaca además el Premio Richard Leacock al Mejor Largometraje canario, concedido por el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria.