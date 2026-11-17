El magacín de La Radio Canaria, que se emite los jueves a las 18:05 horas, abordará en su próxima entrega cómo ha modificado la estructura defensiva de los Ejércitos la utilización de drones en la guerra Ucrania-Rusia

La utilización de drones en la guerra Rusia-Ucrania y cómo ha cambiado el escenario de los combates será el argumento principal de la próxima entrega de ‘El Análisis Internacional‘ que se emite los jueves en La Radio Canaria a las 18:05 horas. Su director y conductor, Javier Granados, recibirá en el estudio a Guillermo Pulido, analista de Defensa y politólogo, con quien trazará el mapa de drones de uso militar, cuántos tipos existen y cuáles están siendo utilizados actualmente como armas. «Será una ocasión para conocer de qué modo los drones han cambiado los escenarios de combates a partir de esta guerra Rusia-Ucrania, que parece estancada tras cuatro años, y por qué esta tecnología se ha convertido en un arma tan potente», argumenta Javier Granados.

Javier Granados dirige y conduce ‘El Análisis Internacional’ en La Radio Canaria

Estrategia y combate

El papel reservado a los drones parece, no obstante, ir más allá de su uso como arma de combate. «Nos interesará conocer las razones por las cuales los ejércitos de medio mundo están reorganizando sus estructuras de Defensa a partir de la entrada de drones en la escena militar, y, en particular, por qué se han convertido en herramientas fundamentales para los ejércitos de Kiev y Moscú», añade el director del programa.

Cuerno de África

‘El Análisis Internacional’ abordará, además, el futuro de la región del Cuerno de África formada por Etiopía, Eritrea, Somalia, Yibuti, Sudán y Kenia, transformada en los últimos años en zona clave de alto valor estratégico debido a su posición geográfica. «No hay que perder de vista que se trata de la puerta de entrada al mar Rojo y está muy próximo a la conflictiva región de la península Arábiga», concluye el director del programa.