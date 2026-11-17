El programa de Igualdad de La Radio Canaria, martes a las 18:05 horas, recoge el testimonio de Romina, víctima de Violencia de Género que apeló al Tribunal Supremo en el litigio contra su empresa y logró una sentencia pionera en protección a las víctimas

El espacio de Igualdad de La Radio Canaria, que se emite los martes a las 18:05 horas, recoge esta semana el testimonio de una víctima de Violencia de Género que apeló al Tribunal Supremo para pedir la anulación de su despido. La sentencia del alto Tribunal, anulando el despido, es pionera en España y ha sentado precedente jurídico.

Noemí Galván dirige y conduce ‘Ídolos de Tara’ en La Radio Canaria

La directora y conductora de ‘Ídolos de Tara’ y responsable de Igualdad en RTVC, Noemí Galván, charlará con Romina, protagonista, a su pesar, de esta sentencia que acudió al Alto Tribunal tras ser víctima de violencia de género y denunciar a su ex pareja.

«Romina fue despedida con el argumento de un descenso en su rendimiento justo después de incorporarse de la baja médica. Sin embargo, tal y como ha podido probarse, la empresa tenía conocimiento del caso e incluso uno de sus representantes había sido testigo en la denuncia de Romina contra su ex pareja», avanza Galván.

Dobles discriminaciones

Tal y como sostiene la conductora de ‘Ídolos d Tara’, es preciso aplicar perspectiva de género en la administración de Justicia. «El Supremo revoca una sentencia anterior que reconocía improcedente el despido pero no discriminatorio. En ese sentido, ahora la cosa cambia porque el Supremo reconoce que ser víctima de violencia de género no puede convertirse, encima, en un motivo de discriminación en el ámbito laboral», apostilla la directora del programa.

El largometraje cuenta con financiación del Instituto Canario de Igualdad El corto en el que se basa Abril no es invierno se proyectó en CIIF Market 2026

Mabel Lozano, su primer largo

En esta entrega de ‘Ídolos de Tara’ Noemi Galván charlará con la directora Mabel Lozano que está inmersa en su primer largometraje rodado parcialmente en las Islas. «Abril no es invierno» está basado en el corto homónimo y relata la historia de explotación sexual de una mujer con discapacidad. Está protagonizado, entre otras, por la tinerfeña Inés Rodríguez, Michelle Jenner, Luis Tosar y Antonio de la Torre.

Lozano vuelve a explorar las posibilidades del cine como herramienta de reflexión y denuncia de la explotación sexual y trata de mujeres y niñas, «Justo el tema al que RTVC dedicará este año su campaña corporativa por el 25 N, Día para la Eliminación de la Violencia de Género», concluye Noemí Galván.