El programa recorre, a partir de las 22:30 horas, Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife y La Palma para conocer historias de solidaridad, amistad y apoyo entre vecinos que se han convertido en familia

‘Noveleros’ recorre Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife y La Palma para conocer a personas que demuestran que tener un buen vecino es un auténtico regalo. El programa de Televisión Canaria, que se emite este martes 17 de noviembre, descubre la solidaridad, la confianza y el apoyo mutuo hacen que muchos terminen siendo parte de la familia.

La primera protagonista es Goretti, una vecina de Breña Alta, La Palma, que siempre está dispuesta a echar una mano. Sigue colaborando en las actividades del colegio donde estudiaron sus hijos, ayuda a su vecina Amada con su hijo Toño y participa en las iniciativas de la Asociación de Vecinos de La Glorieta, un espacio de encuentro y apoyo para mujeres que conviven con el cáncer.

En Tenerife, Candelaria y Yanet comparten una amistad que comenzó hace veinte años, aunque viven frente a frente desde hace tres. Cuando Yanet llegó desde Venezuela con sus padres, Candelaria les tendió la mano para facilitar su adaptación a la isla. Desde entonces, ha mantenido un vínculo muy especial con toda la familia y está siempre pendiente de ellos.

Una forma de vida

En Fuerteventura, Javier ha hecho de la ayuda a los demás una forma de vida. Heredó de su madre, Ramona, el cariño y el respeto por los vecinos de Tesjuate y, tras su fallecimiento, continúa su legado ayudando a quienes lo necesitan. Vinculado a la Asociación de Vecinos de Tesjuate desde 2001, colabora con las familias más necesitadas y trabaja para mantener unido al pueblo.

La última protagonista es Paola, presidenta de la comunidad de vecinos de Las Palmeras, en Arucas, Gran Canaria. Tras más de treinta años trabajando en el Ayuntamiento del municipio, es una persona muy conocida y querida. En su comunidad está pendiente de todo, mantiene una estrecha relación con jóvenes y mayores y dedica buena parte de su tiempo a resolver los problemas de sus vecinos, a quienes considera parte de su propia familia. Su vínculo es tan especial que incluso es madrina de uno de ellos.

Producido por Suelta el Mando Factoría Audiovisual, ‘Noveleros’ cuenta con la producción ejecutiva de Santi Gutiérrez, la dirección de producción de Milagros Gutiérrez y la dirección de Náyade León.