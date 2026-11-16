Mercedes Martín y Eugenio González abordarán, desde las 11:00 horas, la labor de los servicios de emergencia y la prevención de accidentes en el II Encuentro de Intervención en Accidentes de Tráfico

El programa ‘La Alpispa’, de La Radio Canaria, dedicará su emisión de este martes 17 de noviembre, a partir de las 11.00 horas, al II Encuentro de Intervención en Accidentes de Tráfico, que se celebra en la plaza V Centenario, La Orotava, en Tenerife.

El espacio se realizará desde un set instalado en la propia plaza, entre las 11:00 y las 13:00 horas, desde el que Mercedes Martín y Eugenio González conducirán el programa en el que participarán profesionales de los servicios de emergencia y especialistas vinculados a la intervención en accidentes de circulación.

Entre los invitados estará Luis Castro, suboficial del Consorcio de Bomberos de Tenerife y jefe de la Zona Sur de este servicio; Iván Martín, director insular de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Tenerife y presidente del Consorcio de Bomberos de Tenerife; y Ricardo Palomares, jefe de guardia de Bomberos de La Orotava, y con representantes del Servicio de Urgencias Canario y de la Guardia Civil.

Prácticas de intervención

A partir de las 12:10 horas, ‘La Alpispa’ abordará un ejercicio de intervención en un accidente de tráfico leve, previsto entre las 10:00 y las 12:00 horas, en el que participará Quantum. A continuación, sobre las 12:30 horas, tendrá lugar una tertulia, en la que estarán presentes Luis Carlos Rodríguez, fiscal de Tráfico de Andalucía; Juan Manuel Cervantes, mando de Bomberos de Málaga; e Iván Cabrera, bombero de Las Palmas.

‘La Alpispa’, magacín de las mañanas de La Radio Canaria, se emite de lunes a viernes y está presentado por Mercedes Martín y Eugenio González. Este espacio cuenta con puntos de directo allí donde esté la noticia para contar lo que pasa en las Islas.