‘La parte invisible de Diabestars’, ya disponible en Canarias Play

El documental recoge la experiencia personal de la comunicadora Ana Trabadelo con la diabetes tipo 1

La producción también se emite este lunes 16 de noviembre en Televisión Canaria, justo después de ‘Gente Maravillosa’

El documental ‘La parte invisible de Diabestars’ ya está disponible en Canarias Play, la plataforma digital de RTVC. La producción, que también podrá verse este lunes en Televisión Canaria, justo después de ‘Gente Maravillosa’, recoge la experiencia personal de la comunicadora Ana Trabadelo, diagnosticada con diabetes tipo 1 a los 11 años.

A través de su testimonio, el documental muestra los desafíos físicos y emocionales de convivir con una enfermedad crónica y acerca al espectador a una realidad que comparten miles de familias canarias.

Dirigida por Javier Gómez García, esta producción forma parte de la campaña de sensibilización de ‘Diabestars’, el programa de Televisión Canaria que combina entretenimiento y divulgación para dar visibilidad a la diabetes y romper prejuicios.

Una historia personal para visibilizar la diabetes

En ‘La parte invisible de Diabestars’, Ana Trabadelo comparte uno de los momentos más difíciles de su vida, tras recibir un diagnóstico médico que plantea la posibilidad de necesitar diálisis. El documental la acompaña en sus consultas médicas, en su entorno familiar y durante los preparativos de la campaña de ‘Diabestars’, mostrando una faceta más personal de su convivencia con la enfermedad.

Su testimonio invita a reflexionar sobre las consecuencias físicas y emocionales de la diabetes y los retos cotidianos de quienes conviven con ella. Una historia en primera persona que busca romper prejuicios, concienciar y acompañar a las familias que atraviesan situaciones similares.

Una campaña para concienciar sobre la diabetes

El estreno del documental cierra la campaña de sensibilización que Televisión Canaria ha desarrollado durante las últimas semanas con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra cada 14 de noviembre.

Desde el pasado 1 de noviembre, la cadena ha emitido 13 cápsulas audiovisuales grabadas en Lanzarote, protagonizadas por niños y niñas con diabetes de las ocho islas

Antes de su estreno en televisión, ‘La parte invisible de Diabestars’ celebró su preestreno el viernes 13 de noviembre en el Teatro Consistorial de Gáldar, en un encuentro que contó con la presencia de Ana Trabadelo, el director Javier Gómez García, representantes de la radiotelevisión pública canaria y varios de los niños y niñas que han participado en las distintas ediciones del programa.

Con esta producción, Televisión Canaria continúa apostando por contenidos que, además de informar y entretener, ayudan a dar visibilidad a realidades que forman parte de la vida de muchas familias canarias.

Cómo descargar Canarias Play

La plataforma gratuita Canarias Play está disponible para dispositivos Android, a través de Google Play, y para dispositivos iOS, mediante la App Store de Apple. También se puede acceder directamente a sus contenidos desde la página web oficial de Canarias Play.

La aplicación ofrece un amplio catálogo de producciones audiovisuales canarias, que incluye cine, documentales y docuficción, además de programas a la carta y emisiones en directo de Televisión Canaria y La Radio Canaria.