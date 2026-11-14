La comunicadora Ana Trabadelo relata su propia experiencia con la enfermedad en esta producción que se estrenará en Televisión Canaria el próximo lunes a las 23:55 horas

El programa de concienciación sobre la diabetes de Televisión Canaria, ‘Diabestars’, celebró este viernes en el Teatro Consistorial de Gáldar el preestreno del documental ‘La parte invisible de Diabestars’, un proyecto de docurrealidad impulsado por la comunicadora Ana Trabadelo y bajo la dirección de Javier Gómez García. Este trabajo audiovisual forma parte de la campaña que desarrolla ‘Diabestars’, programa que emite Televisión Canaria con el objetivo de visibilizar la diabetes.

El pase contó con la asistencia de la propia presentadora, el director del proyecto y otros representantes del ente público autonómico, además de una representación de los niños y niñas que han participado en el programa televisivo a lo largo de sus diferentes ediciones.

‘La parte invisible de Diabestars’ aborda la experiencia personal de Ana Trabadelo con la diabetes tipo 1, enfermedad con la que convive desde los 11 años. El documental relata en primera persona un momento especialmente delicado tras recibir un diagnóstico médico complejo ante la posibilidad cercana de necesitar diálisis. A través del seguimiento en sus consultas médicas, su entorno familiar y los preparativos de la campaña de ‘Diabestars’, la obra muestra la convivencia cotidiana con la patología y adentra al espectador en emociones como el miedo, el rechazo y la aceptación, con el fin de derribar mitos, prejuicios y acompañar a menores y familias que atraviesan la misma situación.

El documental se emitirá en Televisión Canaria este lunes 16 de noviembre a las 23:55 horas.

Tras la proyección del documental, que cerró con los aplausos de los asistentes, la comunicadora Ana Trabadelo, valoró el papel social de la radiotelevisión pública a la hora de visibilizar esta patología que sufren alrededor de 200.000 personas en Canarias, según el Servicio Canario de Salud. Trabadelo compartió frente a los asistentes las razones que le movieron a compartir su vivencia personal con la enfermedad: «Lo que van a ver esta noche es una parte de mí que durante mucho tiempo intenté esconder, incluso a veces de mí misma», explicó. La comunicadora subrayó que el objetivo principal de esta iniciativa no es generar alarma, sino mostrar una realidad necesaria: «Una diabetes tipo 1 mal gestionada puede tener consecuencias muy graves a largo plazo y provocar daños irreversibles en la salud. Este no es un documental sobre diabetes. Es una historia sobre la vida. Sobre cómo afrontamos los problemas que nos encontramos en el camino».

Asimismo, recalcó el espíritu de la iniciativa que lidera: “Diabestars nace hace seis años con la intención de conseguir que los niños tuvieran un espacio en el que visibilizar su diabetes y, sobre todo, normalizarla. Siempre digo que no estamos orgullosos de tener diabetes. Sino que estamos orgullosos de las personas que somos teniendo diabetes”. Con este trabajo, Trabadelo cierra un círculo personal: “Durante años he intentado enseñar a otros niños a aceptar su diabetes. Hoy me toca mostrarles lo difícil que ha sido para mí aprender a hacerlo”.

Especial por el Día Mundial de la Diabetes

Con este preestreno se pone el broche final a la campaña iniciada el pasado 1 de noviembre, periodo en el que la cadena ha emitido 13 cápsulas audiovisuales grabadas en Lanzarote. En ellas, niños y niñas con diabetes de las ocho islas han participado en una gincana por equipos entre las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, utilizando el entretenimiento como herramienta didáctica para divulgar sobre la salud a los hogares canarios.

Tras la emisión de estas 13 entregas, este sábado 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, Televisión Canaria emitirá a las 09:00 horas ‘Resumen Diabestars’, un programa especial que reunirá en una única entrega todos los contenidos de la gincana emitidos durante las jornadas previas.

Por su parte, la emisión en pantalla del documental ‘La parte invisible de Diabestars’ tendrá lugar este próximo lunes 16 de noviembre en torno a las 23:55 horas, a la finalización del programa ‘Gente Maravillosa’.