El actor y humorista Matías Alonso, uno de los rostros habituales de Televisión Canaria, será el embajador de esta campaña impulsado por los Bancos de Alimentos, que se celebra del 13 al 15 de noviembre

Radiotelevisión Canaria (RTVC) se suma un año más a la Gran Recogida de Alimentos, la campaña solidaria impulsada por la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), que celebrará su decimocuarta edición los próximos 13, 14 y 15 de noviembre en más de 11.000 establecimientos de toda España.

En el marco del convenio de colaboración entre la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA) y los Bancos de Alimentos, el ente público canario refuerza este año su colaboración con una campaña de sensibilización, protagonizada por Matías Alonso, el actor que da vida cada domingo, desde hace 25 años, a personajes como Susana y Ginés en el espacio de humor ‘En Otra Clave‘.

Para Alonso, convertirse en embajador de esta iniciativa supone «un halago y una gran responsabilidad». El actor recuerda que «hay que devolverle a la sociedad lo que la sociedad le aporta a uno» y confía en que su participación contribuya a movilizar a la ciudadanía. «Si con mi granito de arena colaboramos en que se recaude la mayor cantidad de alimentos y elementos necesarios en esta gran recogida, pues genial», señala.

A través de esta campaña, la radiotelevisión pública quiere aprovechar su capacidad de difusión y cercanía con la ciudadanía para animar a los canarios y canarias a participar en una de las mayores movilizaciones solidarias del país, contribuyendo a dar visibilidad a la labor que desarrollan los Bancos de Alimentos y a la importancia de la colaboración ciudadana.

Una gran recogida para llegar a quienes más lo necesitan

En Canarias, la solidaridad también necesita manos. Por eso, los Bancos de Alimentos recuerdan que hay muchas formas de colaborar, no solo con donaciones, sino también dedicando unas horas a una campaña que, gracias a la suma de pequeños gestos, permite ayudar cada año a miles de familias.

La iniciativa, organizada por los 53 Bancos de Alimentos asociados a FESBAL, busca garantizar el acceso a una alimentación digna en un contexto en el que el aumento del coste de la vida continúa dificultando que muchos hogares puedan cubrir sus necesidades básicas.

Bajo el lema «La Graaaaaan Recogida», la edición de este año tiene como objetivo alcanzar el equivalente a diez millones de kilos de alimentos, destinados a atender las necesidades de cerca de un millón de personas en situación de vulnerabilidad.

Durante los tres días de campaña, la ciudadanía podrá colaborar mediante la donación de alimentos no perecederos o con aportaciones económicas en las principales cadenas de alimentación participantes. Estas contribuciones permiten a los Bancos de Alimentos adquirir los productos que necesitan en cada momento y adaptar la ayuda a las necesidades de las personas atendidas.

Matías Alonso hace también un llamamiento a prestar atención a las necesidades de los más pequeños, recordando que, además de alimentos, hacen falta productos como pañales o alimentación para lactantes, «que son escasos y muy caros». «Ojalá no tuviera que existir esta campaña, porque significaría que todo el mundo tiene cubierta la alimentación, que es algo fundamental», reflexiona el actor, que anima a colaborar dentro de las posibilidades de cada persona. «Que apoyen en la medida de lo que puedan, que cualquier mínima ayuda suma bastante».

También será posible realizar donaciones a través de la página web www.granrecogida.org, hasta finales de diciembre, o mediante Bizum al número 00090.

Con su participación en esta nueva edición, RTVC reafirma su compromiso con el servicio público y con las iniciativas que fomentan la solidaridad y la ayuda a quienes más lo necesitan, poniendo sus canales de comunicación al servicio de una causa que trabaja cada día para combatir la pobreza alimentaria y reducir el desperdicio de alimentos.