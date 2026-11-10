RTVC refuerza su compromiso de servicio público contra la violencia de género

El ente público y el Instituto Canario de Igualdad firman un convenio de colaboración para avanzar en la prevención de las violencias machistas y reforzar una comunicación igualitaria

Firma del acuerdo entre RTVC y el Instituto Canario de Igualdad por parte de César Toledo, Candelaria Delgado y Ana Padrón Brito.

Radiotelevisión Canaria (RTVC) y el Instituto Canario de Igualdad (ICI), organismo adscrito a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, dan un nuevo paso en su colaboración para fomentar las buenas prácticas en el ámbito de igualdad. Ambas entidades han actualizado y renovado el protocolo de buenas prácticas que se inició en 2021 y que ahora se adapta a la realidad de un contexto social diferente, también en ese ámbito.

El compromiso adquirido mantiene intactos aspectos como la formación de la plantilla y la aplicación de las buenas prácticas en el ámbito de comunicación, reforzando acciones concretas en temas como el uso de lenguaje inclusivo, la publicidad no sexista, la aplicación de la perspectiva de género en los contenidos y el tratamiento de la violencia de género. También permite seguir ejerciendo una labor de detección de aquellas deficiencias o necesidades vinculadas al tratamiento de imágenes para evitar que se reproduzcan estereotipos sexistas.

El acuerdo hasta ahora vigente se inició en un contexto vinculado a la pandemia. Ahora, las partes estiman que hay que dar respuesta a realidades distintas como el creciente negacionismo de la violencia de género entre la juventud, la misoginia digital o el uso de nuevas tecnologías para perpetuar las violencias. El acuerdo se enmarca, además, en el contexto de las actividades vinculadas al Día de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, que se conmemora este 25 de noviembre.

Una plantilla y una audiencia rejuvenecida

El Administrador General de RTVC, César Toledo, ha hecho referencia a la realidad del «rejuvenecimiento paulatino que ha ido experimentando la audiencia de la cadena». En ese sentido los últimos datos revelan que se ha duplicado la cifra de espectadores en la franja desde los 13 a los 24. «Es una oportunidad que no podemos perder para reforzar nuestra labor de servicio público en un asunto tan sensible como la prevención de las violencias machistas, utilizando todas las herramientas y canales a nuestro alcance para entretener, pero también para educar en igualdad», asegura Toledo.

Ese rejuvenecimiento, ha dicho, «se da también en el propio personal de la casa, que nos demanda formación especializada para seguir trasladando estos asuntos con el adecuado tratamiento».

César Toledo destacó el valor de este acuerdo en relación con el cambio registrado en el perfil de espectadores del grupo público: “Es un acuerdo muy importante para Televisión Canaria con el que renovamos el compromiso adquirido en 2021. El alcance de la televisión pública en aquel momento era muy distinto al que tenemos hoy; estamos rejuveneciendo nuestra audiencia, donde los jóvenes de 13 a 24 años han crecido más de un 70%, y eso implica una mayor responsabilidad con una parte de la población especialmente sensible a esta materia”, indicó.

Además, Toledo añadió que el nuevo marco de trabajo extiende su radio de acción a los soportes digitales de RTVC como «la plataforma Canarias Play, que no existía cuando se firmó el primer acuerdo, así como a nuestras redes sociales, con especial atención a un sector de la población que resulta clave para hacer llegar el mensaje de igualdad que impulsa esta iniciativa”, explicó.

Agentes de cambio

La consejera de Bienestar Social e Igualdad, Candelaria Delgado, y la directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Ana Padrón, han coincidido en «valorar de manera positiva la experiencia de colaboración de estos años y en el papel que los medios de comunicación pueden jugar como agentes de cambio».

En este sentido, Candelaria Delgado valoró la relevancia de consolidar esta herramienta en el entorno mediático y digital «para contrarrestar los discursos que niegan la igualdad o la violencia machista, algo que es clave frente a las nuevas formas de violencia que sufren las mujeres en el ámbito tecnológico”.

Asimismo, Ana Padrón incidió en la necesidad de contar con la televisión como canal directo con la ciudadanía: “La igualdad no puede construirse únicamente desde los despachos; necesitamos estar a pie de calle, en las conversaciones cotidianas, y por eso la firma de este acuerdo es fundamental. Debemos estar presentes en los medios de comunicación y llegar tanto a la juventud como a la población adulta con un lenguaje cercano que permita identificar y prevenir la violencia machista, aprovechando el alcance de la televisión para que el Instituto Canario de Igualdad llegue a todas las pantallas”, manifestó.

A la izquierda, Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social e Igualdad, y a la derecha, Ana Padrón, directora del ICI.

Un lustro como referentes en este ámbito

Desde la firma del primer acuerdo de buenas prácticas en el año 2021, RTVC ha avanzado en la incorporación de la perspectiva de género y mejora de las prácticas de comunicación. La formación continua en colaboración con el ICI y la incorporación de la figura de Delegada de Igualdad, han permitido contar con un asesoramiento constante. Con la aprobación de la Ley 06/2026 de 24 de julio de ordenación del servicio público de comunicación de la Comunidad Autónoma de Canarias, se seguirá trabajando en el fomento de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, además de en la promoción de contenidos que propicien valores o comportamientos igualitarios en materia de género.