‘Noveleros’ descubre en ‘Mirando pa…’ historias de personas que viven ligadas a paisajes canarios

El programa de Televisión Canaria recorre este martes, a las 22:30 horas, rincones singulares de La Gomera, Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife

‘Noveleros’ de Televisión Canaria propone este martes 10 de noviembre, a las 22:30 horas, un recorrido por algunos de los rincones más singulares del Archipiélago canario a través de las historias de personas que tienen el privilegio de vivir rodeadas de paisajes extraordinarios. Bajo el título ‘Mirando pa’…’, el programa descubre a cuatro protagonistas cuya vida está profundamente ligada al lugar que habitan y a esos paisajes que contemplan cada día.

En esta ocasión, el programa visita las islas de La Gomera, Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife para conocer las historias de personas cuyas vidas están estrechamente ligada a los rincones más singulares del archipiélago.

En La Gomera, Chani es el claro ejemplo de chipudana orgullosa de su tierra. Es la propietaria del bar que sus padres abrieron hace más de 60 años, también regenta un supermercado y es la única taxista del pueblo. Su mayor satisfacción es poder vivir y trabajar mirando siempre hacia La Fortaleza de Chipude, el lugar que la vio nacer y que no piensa dejar. Junto a su familia y vecinos hace todo lo que está en su mano por mantener la esencia del lugar.

El privilegio de vivir rodeados de paisajes

El segundo novelero de la noche es Pedro, un ganadero de Gran Canaria que desayuna todas las mañanas bajo el manto del Roque Nublo. Su amor por este risco es tal que consiguió que su marido dejase su pueblo natal y se fuese a vivir con él a la cumbre de Tejeda. Pasa sus días cuidando a sus animales y conviviendo con unos vecinos que aman esta tierra tanto como él. No se imagina pasar sus días sin contemplar este emblema de la isla.

Obdulia, Antonia y Lorenzo son de los pocos que tienen el privilegio de vivir en Roque Bermejo, un pequeño caserío de Anaga, Tenerife, al que solo se puede llegar en lancha por el mar o caminando más de una hora. Allí los días tienen un encanto único, Obdulia los pasa despachando en la ventita familiar, mientras que Lorenzo y Antonia lo hacen disfrutando de la pesca frente al majestuoso Roque Bermejo.

El último protagonista es Alberto, un gomero que por su afición al vino se fue a Lanzarote y en La Geria encontró su hogar soñado. Junto a su mujer abrió una bodega hace más de dos décadas y ha conseguido extraer de las tierras conejeras sabores increíbles. Durante todos estos años ha aprendido a salvar viñas que se daban por perdidas y le ha inculcado a su hijo el amor por esa tierra parecida a Marte que le robó el corazón hace 40 años.

‘Noveleros’ está producido por Suelta el Mando Factoría Audiovisual, cuenta con la producción ejecutiva de Santi Gutiérrez, la dirección de producción de Milagros Gutiérrez y la dirección de Náyade León.

Convertido en uno de los programas más antiguos de Televisión Canaria, cumple con el compromiso de RTVC de acercar hasta la pequeña pantalla las historias cotidianas y las costumbres de Canarias.