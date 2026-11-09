RTVC y RTVE sellan un acuerdo para la emisión de los debates electorales del 19 y 24 de noviembre

Esta alianza entre ambas cadenas públicas garantizará la cobertura en prime time de los cara a cara entre los candidatos al Congreso por ambas provincias

Radiotelevisión Canaria (RTVC) y Radiotelevisión Española (RTVE) han formalizado este lunes 9 de noviembre, en la sede de la cadena autonómica en Santa Cruz de Tenerife, un acuerdo de colaboración para la emisión de los debates electorales de los candidatos al Congreso de los Diputados por las circunscripciones de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, correspondientes a las próximas Elecciones Generales de 2026.

Esta alianza institucional ha sido suscrita por el administrador general de RTVC, César Toledo, y el director de RTVE en Canarias, Miguel Ángel Guerra. A través de este acuerdo, ambas entidades fijan las bases técnicas y de producción necesarias para ofrecer a la audiencia canaria una cobertura rigurosa, plural y en abierto de las dos citas electorales programadas para los días 19 y 24 de noviembre.

De izquierda a derecha, Miguel Ángel Guerra y César Toledo, en la firma acuerdo de colaboración para la emisión de los debates electorales.

Según ha destacado el administrador general de RTVC, César Toledo, “en un tiempo de crispación, de falta de entendimiento y de polarización que vemos en la sociedad y en política, poder presentar un acuerdo como este es una satisfacción. Somos dos televisiones públicas”, continúa, “que no somos competencia, sino dos ofertas absolutamente complementarias”.

En ese sentido, Toledo ha aclarado que el acuerdo con RTVE “es muy sencillo, nos vamos a presentar ante la sociedad en un momento como este en el que la gente se cuestiona qué representantes quiere tener en el Congreso y en el Senado y qué Gobierno quiere para su país, y lo hacemos cooperando conjuntamente, porque así las cosas salen mucho mejor”. Este entente, precisa Toledo, “podrá facilitar a la sociedad canaria la toma de decisiones en las urnas el próximo 29 de noviembre”.

Por su parte, el director de RTVE en Canarias, Miguel Ángel Guerra, ha insistido también en destacar el valor del acuerdo alcanzado. “Queda constancia de esta manera”, declara Guerra, “que los dos entes públicos van de la mano para hacer precisamente servicio público”. Para ello, asegura que se ha optado por un formato que “servirá para formar, informar y entretener, como establece el contrato marco de RTVE, y lo que pretendemos es que el espectador sepa de qué se está hablando, de que se informe de lo que ofrece cada partido y que a su vez le genere emociones, mueva conciencias y que no se aburra”.

Calendario y sedes de los debates

Según recoge el acuerdo, el ciclo de debates se desarrollará en dos citas en la franja horaria de prime time, con una duración aproximada de 100 minutos cada una. En ambos encuentros participarán las formaciones políticas que cuentan con representación actual en el Congreso de los Diputados por la Comunidad Autónoma de Canarias: PSOE, PP, Unidad del Pueblo Canario, Coalición Canaria-Municipalistas 1º Canarias y VOX.

Radiotelevisión Española en Canarias asumirá la emisión del debate de la provincia de Las Palmas, que se celebrará el próximo jueves 19 de noviembre de 2026, a partir de las 20:45 horas, con los preámbulos, y posterior coloquio a las 21.00 horas.

Por su parte, Radiotelevisión Canaria emitirá el cara a cara correspondiente a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, programado para el martes 24 de noviembre de 2026, a la misma hora.

Un formato dinámico y plural

Ambos debates apostarán por un modelo ágil y participativo, estructurado en seis bloques temáticos donde se abordarán cuestiones clave para el Archipiélago como la vivienda, la política social, el empleo, la economía, el reto demográfico y la posición de Canarias en el Estado. Para dinamizar el desarrollo de las intervenciones, los candidatos contarán con bolsas de tiempo individuales que les permitirán gestionar sus turnos de forma flexible.

La moderación de las dos citas estará en manos de las periodistas Fátima Hernández (RTVE) y Marta Modino (RTVC), cuyo trabajo conjugará el rigor profesional con el compromiso de garantizar el pluralismo, la equidad y la neutralidad informativa que definen a los medios públicos. Asimismo, la llegada de los candidatos a cada uno de los encuentros contará con el seguimiento a cargo de las periodistas Nayra Santana (RTVE) en el debate del 19 de noviembre y de Pilar Rumeu (RTVC) en la cita del 24 de noviembre. Los ciudadanos podrán seguir ambos encuentros en directo y de forma simultánea a través de las señales de Televisión Canaria y Televisión Española, así como en sus respectivas plataformas digitales y canales oficiales.