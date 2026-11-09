Los Informativos de Televisión Canaria estrenan platós, imagen y presentadores

Los Servicios Informativos estrenan este lunes una nueva imagen para contar la actualidad de Canarias, con más pantallas, tecnología renovada, nuevas cabeceras y sintonía, y nuevos rostros al frente de los informativos

Televisión Canaria culmina la modernización de sus instalaciones con la renovación integral de los platós de sus Servicios Informativos en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

La cadena pública estrena este lunes 9 de noviembre una nueva escenografía que combina grandes pantallas digitales y nuevos recursos audiovisuales, junto a una renovada identidad visual y sonora, con nuevas cabeceras, realizadas por Alejandro Gil, una sintonía compuesta por el músico lanzaroteño Ale Acosta y nuevos rostros al frente de sus principales espacios informativos.

Imagen del nuevo plató de Informativos de Televisión Canaria en la sede de Santa Cruz de Tenerife.

Los cambios llegan a ‘Buenos Días Canarias’, ‘Telenoticias 1’ y ‘Telenoticias 2’, así como a Deportes y El Tiempo, con una imagen más cercana a la realidad de las Islas y nuevas herramientas para contar la actualidad.

El administrador general de RTVC, César Toledo, destaca que con esta renovación cumple una de las prioridades que se marcó al asumir el cargo: «Responde a un compromiso que adquirí y que, con la ayuda de un gran equipo, he podido cumplir en menos de un año”, explica. “Casi veinte años después”, continúa, “no renovamos solo la imagen de los informativos, sino también la tecnología con la que se hacen cada día. Ponemos a disposición de nuestros profesionales las mejores herramientas para contar Canarias de una forma más auténtica, más cercana y más rigurosa, porque ya no basta con informar, hay que ser una referencia de confianza para la ciudadanía».

Toledo ha querido agradecer «el esfuerzo contrarreloj de todos los departamentos que han hecho posible esta inversión, desde la contratación y la gestión económica hasta los equipos técnicos, de realización, grafismo, producción y, por supuesto, los Servicios Informativos. Han trabajado durante meses sin interrumpir en ningún momento la emisión para que este cambio llegue hoy a la pantalla. Una televisión pública tiene que estar a la altura de las Islas a las que sirve, y este estreno demuestra que esta casa lo está».

Una nueva identidad visual

Una de las principales novedades de los nuevos platós es la incorporación de seis conjuntos de pantallas LED, frente a los dos que había anteriormente, con un incremento del 41 % en la superficie total de pantallas.

Entre ellas destaca la gran pantalla frontal, que pasa de 4 a 7,8 metros de ancho y de 1,5 a 2,025 metros de alto. Su superficie aumenta así de 6 a casi 16 metros cuadrados. La pantalla lateral también gana anchura, al pasar de 5,4 a 6,6 metros, y el decorado incorpora nuevas pantallas en las esquinas de ambos platós, con dimensiones adaptadas a cada espacio, además de una columna vertical.

Las nuevas pantallas incorporan tecnología MicroLED COB, que ofrece una mayor definición y calidad de imagen, incluso en los planos más cercanos, gracias a la reducida separación entre sus píxeles, de apenas 1,2 milímetros.

También se han incorporado nuevos servidores de medios de alto rendimiento, capaces de generar y distribuir contenidos en resolución 4K hacia las distintas superficies digitales del decorado.

A estos equipos se suma el software profesional Resolume, que permite gestionar los contenidos de las pantallas en tiempo real y combinar gráficos, vídeos, imágenes y datos durante las emisiones.

El diseño de los nuevos platós, obra del escenógrafo Domenico Prati, busca combinar estas posibilidades tecnológicas con elementos físicos, de manera que el decorado no dependa exclusivamente de las pantallas. Para ello, se han utilizado líneas diagonales y curvas, junto a una base de blancos y grises que permite jugar con los colores de la iluminación.

Los espacios son además diáfanos y están a cota cero, sin desniveles ni obstáculos en el suelo, lo que facilita el movimiento de presentadores y cámaras y permite utilizar diferentes posiciones y planos. El diseño incorpora también una pantalla vertical en una de las columnas, que ofrece una nueva posición para el presentador, y una mesa modular que puede adaptarse a las distintas ediciones.

La antigua iluminación, mayoritariamente incandescente, ha sido sustituida por un sistema de focos LED, incorporada además en las propias estructuras, lo que permite modificar los colores y ambientes del plató.

A estas mejoras se suma un nuevo sistema de teleprónter Autoscript con inteligencia artificial y reconocimiento de voz, que adapta automáticamente el desplazamiento del texto al ritmo de lectura de los presentadores.

Nuevas cabeceras, grafismos y música

La identidad gráfica de los informativos también cambia, con un diseño más limpio y sencillo, basado en líneas rectas y formas simples que buscan dar protagonismo a las noticias, sin elementos visuales que distraigan de la información. Los nuevos grafismos utilizan tres colores principales, blanco, azul y amarillo, los colores corporativos de Televisión Canaria, y una forma común que da unidad a las distintas piezas visuales.

Las nuevas cabeceras, realizadas por el diseñador y director creativo Alejandro Gil, se adaptan a la identidad de cada programa. ‘Telenoticias’ renueva su marca integrando el símbolo de la cadena y las siglas TN, mientras que ‘Buenos Días Canarias’ estrena una imagen inspirada en una ciudad que comienza su actividad con las primeras luces del día. Por su parte, ‘Deportes’ apuesta por una estética más dinámica, con colores propios, y ‘El Tiempo’ incorpora cabeceras y fondos que cambiarán con las estaciones del año.

La nueva identidad sonora lleva la firma del músico y productor lanzaroteño Ale Acosta, conocido por formar parte de Fuel Fandango y uno de los fundadores de Mojo Project. El compositor fusiona electrónica contemporánea con sonidos tradicionales del Archipiélago, como el timple, las chácaras, el tambor herreño, el tambor gomero e incluso las lapas, en una propuesta que combina la modernidad de la electrónica con las raíces del folclore canario.

Más allá de los platós

La transformación de los estudios es la parte más visible de un proceso de modernización que también ha alcanzado a los equipos y sistemas de producción de Televisión Canaria.

Durante los últimos dos años se han renovado las cámaras, las mesas de sonido, los controles de realización y los sistemas de edición, adaptando la infraestructura de producción a la alta definición.

Entre las principales novedades destaca también la actualización del sistema de producción de noticias AVID, que conecta los centros de Gran Canaria y Tenerife y permite trabajar de forma sincronizada entre ambas islas. Esta herramienta permite, entre otras cosas, mantener la continuidad del servicio desde uno de los centros de producción si se produce una incidencia técnica en el otro, garantizando así la capacidad de respuesta de los equipos informativos.

Nueva imagen para Deportes y El Tiempo

La renovación incorpora también una identidad propia para los espacios deportivos, agrupados bajo la marca ‘Deportes’, tanto en los informativos y las retransmisiones como en la web y las redes sociales. En esta nueva etapa, ‘Deportes la mañana’ sustituye a ‘La mañana en juego’ como programa de información deportiva.

También se renueva ‘El Tiempo’, que deja de presentarse como una sección de los informativos para contar con una marca propia en televisión, web y redes sociales. Sus cabeceras y fondos cambiarán con las estaciones del año, reflejando así los cambios estacionales en el Archipiélago.

Nuevos rostros al frente de los informativos

En esta nueva temporada, el informativo matinal ‘Buenos Días Canarias’ estará conducido por Estíbaliz Pérez y Antonio Cárdenes, con Aarón Suárez en ‘Deportes’ y Vicky Palma en la información meteorológica. Al frente del ‘Telenoticias 1’ estarán Pilar Rumeu e Isaac Tacoronte, acompañados por Gabriel Hernández en ‘Deportes’ y Emilia González en ‘El Tiempo’.

Por su parte, el ‘Telenoticias 2’ contará con Xaila Falcón y Fernando Timón, Rita Déniz al frente de la información deportiva y Brian Rodríguez en la Meteo. Los informativos del fin de semana estarán presentados por Fátima Plata, con Armando Vallejo en ‘Deportes’ y Edgar Cedrés en ‘El Tiempo’. Con esta renovación, Televisión Canaria continúa modernizando sus instalaciones y poniendo a disposición de sus profesionales nuevas herramientas para contar la actualidad de las Islas, manteniendo su compromiso con una información rigurosa, cercana y de calidad.