Salvamento Marítimo y la Guardia Civil acompañan a las tres cayucos localizadas a 20 kilómetros de La Restinga, mientras que Lanzarote recibió a 225 personas en tres llegadas durante el viernes

La patrullera Río Guadirato de la Guardia Civil y la guardamar Urania de Salvamento Marítimo escoltan desde primera hora de este sábado dos cayucos localizados a unos 20,3 kilómetros de La Restinga, en El Hierro.

El operativo está coordinado por el Centro de Control de Tenerife y, debido al tamaño de las embarcaciones, está previsto que sus ocupantes desembarquen en el puerto de La Estaca. Una vez allí se podrá determinar el número de personas que viajan a bordo y se les prestará asistencia sanitaria.

Por otro lado, Salvamento Marítimo interceptó este viernes un cayuco al noreste de Lanzarote con 53 personas a bordo, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112.

El balance de ambas llegadas asciende a 225 personas

Dos cayucos son escoltados hacia El Hierro y otro llega a Lanzarote con 53 migrantes. RTVC

Los migrantes se trasladaron hasta el muelle de Arrecife, donde recibieron atención por parte del dispositivo sanitario desplegado en la zona. Uno de ellos necesitó evacuación a un centro hospitalario.

Esta embarcación fue la segunda en llegar a Lanzarote durante la jornada del viernes. Horas antes había arribado otro cayuco con 61 migrantes, por lo que el balance de ambas llegadas asciende a 114 personas.

Mientras continúa el operativo de escolta en aguas de El Hierro, queda pendiente conocer cuántos ocupantes viajan en las dos embarcaciones localizadas frente a La Restinga.