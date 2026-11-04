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El CD Tenerife rendirá homenaje a Jesús de Miguel este sábado en el Heliodoro

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El club invita a toda la afición tinerfeñista a participar en un acto de recuerdo que comenzará a las 18:00 horas. Las puertas del estadio abrirán a las 16:00 y el acceso será libre hasta completar el aforo

El CD Tenerife ha convocado a sus seguidores, abonados y aficionados a participar en el homenaje a Jesús de Miguel. El acto tendrá lugar este sábado, a las 18:00 horas, en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. El club quiere reunir a la familia tinerfeñista para recordar al futbolista y rendir tributo a su trayectoria y a los momentos que compartió con la entidad.

Jesus de Miguel en una imagen de archivo. CD Tenerife
Jesus de Miguel en una imagen de archivo. CD Tenerife

Con el objetivo de facilitar la entrada y garantizar el buen desarrollo del acto, el acceso será libre hasta completar el aforo. La entidad recomienda a los asistentes acudir con suficiente antelación y recuerda que las puertas del recinto abrirán a partir de las 16:00 horas, dos horas antes del comienzo de la ceremonia.

Un escenario cargado de recuerdos

El Heliodoro Rodríguez López acogerá un acto marcado por la emoción y el sentimiento, precisamente en el escenario donde la afición compartió tantas jornadas con Jesús de Miguel, celebró sus goles y vivió junto a él algunos de los momentos más felices de la historia reciente del club, entre ellos el último ascenso a Segunda División.

El regreso de la afición a este espacio para despedirle supone también una oportunidad para agradecer su contribución al CD Tenerife y expresar el cariño que siempre le profesará la familia blanquiazul.

Una despedida de toda la familia tinerfeñista

El club anima a todas las personas que compartieron momentos inolvidables con Jesús de Miguel, tanto desde la grada como sobre el terreno de juego o siguiendo al equipo desde la distancia, a sumarse a este homenaje.

Una convocatoria con la que el CD Tenerife quiere mostrar que hay personas que trascienden el paso del tiempo y permanecen para siempre en la memoria colectiva de un club y de su afición.

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