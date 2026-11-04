El club invita a toda la afición tinerfeñista a participar en un acto de recuerdo que comenzará a las 18:00 horas. Las puertas del estadio abrirán a las 16:00 y el acceso será libre hasta completar el aforo

El CD Tenerife ha convocado a sus seguidores, abonados y aficionados a participar en el homenaje a Jesús de Miguel. El acto tendrá lugar este sábado, a las 18:00 horas, en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. El club quiere reunir a la familia tinerfeñista para recordar al futbolista y rendir tributo a su trayectoria y a los momentos que compartió con la entidad.

Jesus de Miguel en una imagen de archivo. CD Tenerife

Con el objetivo de facilitar la entrada y garantizar el buen desarrollo del acto, el acceso será libre hasta completar el aforo. La entidad recomienda a los asistentes acudir con suficiente antelación y recuerda que las puertas del recinto abrirán a partir de las 16:00 horas, dos horas antes del comienzo de la ceremonia.

Un escenario cargado de recuerdos

El Heliodoro Rodríguez López acogerá un acto marcado por la emoción y el sentimiento, precisamente en el escenario donde la afición compartió tantas jornadas con Jesús de Miguel, celebró sus goles y vivió junto a él algunos de los momentos más felices de la historia reciente del club, entre ellos el último ascenso a Segunda División.

El regreso de la afición a este espacio para despedirle supone también una oportunidad para agradecer su contribución al CD Tenerife y expresar el cariño que siempre le profesará la familia blanquiazul.

Una despedida de toda la familia tinerfeñista

El club anima a todas las personas que compartieron momentos inolvidables con Jesús de Miguel, tanto desde la grada como sobre el terreno de juego o siguiendo al equipo desde la distancia, a sumarse a este homenaje.

Una convocatoria con la que el CD Tenerife quiere mostrar que hay personas que trascienden el paso del tiempo y permanecen para siempre en la memoria colectiva de un club y de su afición.

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