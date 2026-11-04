El socialista asume la Alcaldía tras la salida del anterior regidor, de Coalición Canaria. El nuevo grupo de gobierno estará integrado por seis concejales del PSOE, AUP-Sí Se Puede y Nueva Canarias, mientras que la oposición contará con cinco ediles

RTVC

Jesús Ezequiel Domínguez, del PSOE, se ha convertido este miércoles en el nuevo alcalde de San Juan de La Rambla, en Tenerife. Todo, tras prosperar la moción de censura contra el hasta ahora regidor, Juan Ramos, de Coalición Canaria (CC).

El cambio en la Alcaldía supone una nueva distribución de fuerzas en la corporación municipal, con un grupo de gobierno formado por seis concejales y una oposición integrada por cinco ediles.

Jesús Ezequiel Domínguez, nuevo alcalde de San Juan de La Rambla. Ayuntamiento de San Juan de La Rambla

Seis concejales integran el nuevo grupo de gobierno

El nuevo Ejecutivo municipal estará encabezado por Jesús Ezequiel Domínguez González y contará con otros tres representantes del Grupo Municipal Socialista: Priscila Díaz Bethencourt, Gloria María Méndez Quintero y Daniel Rodríguez Mesa.

A ellos se sumarán Juan Agustín Siverio González, de AUP-Sí Se Puede, y Juan Alberto Pérez González, de Nueva Canarias. De esta manera, el nuevo grupo de gobierno reunirá a seis concejales de tres formaciones políticas.

Coalición Canaria liderará la oposición

Por su parte, la oposición estará formada por cinco concejales. Coalición Canaria contará con Juan Ramos Reyes, Jonay Méndez Vargas y María García Díaz, mientras que AUP-Sí Se Puede tendrá como representante a Yanira Mesa González. La concejal del Partido Popular, Dolores María Rodríguez García, completará la composición de la oposición municipal.

Con esta nueva configuración, el Ayuntamiento de San Juan de La Rambla queda dividido entre un grupo de gobierno de seis ediles y una oposición de cinco, que ejercerán sus respectivas funciones de representación y control en la institución municipal.