El Cabildo de Tenerife destinará 450 millones de euros a políticas sociales y familias. El presupuesto también refuerza la vivienda, la protección del Teide y la diversificación económica

El Cabildo de Tenerife presentó este 3 de noviembre su presupuesto para 2027, que alcanza los 1.377 millones de euros. La institución aumenta un 7,7% las cuentas respecto a 2026 y prioriza la vivienda, la atención social y las infraestructuras. Además, incorpora 35 millones extraordinarios para inversiones estratégicas.

El presupuesto eleva la capacidad de inversión hasta los 1.412 millones de euros. Así, el Cabildo busca mejorar los servicios públicos, atender a los colectivos vulnerables y generar nuevas oportunidades económicas en los 31 municipios.

Presentación presupuestaria del Cabildo para la isla de Tenerife del año 2027 / RTVC

La inversión en vivienda crece un 137,6%

El Cabildo destinará 36 millones de euros a políticas de vivienda, un 137,6% más que en 2026. Además, impulsará ocho nuevos convenios para construir vivienda pública.

Por otro lado, la institución reservará cerca de un millón de euros para rehabilitar viviendas. Estas actuaciones forman parte de los 450 millones destinados a políticas sociales y apoyo familiar.

Asimismo, el área de acción social superará los 400 millones de euros, un 9% más que el año anterior. La atención a colectivos vulnerables recibirá 33 millones adicionales.

Más recursos para dependencia, infancia y salud mental

Las cuentas incluyen casi 42 millones de euros en inversiones sociales, 14 millones más que en 2026. De ellos, tres millones mejorarán centros de dependencia e infancia.

Personalidades políticas del Cabildo de Tenerife tras la presentación de los presupuestos del año 2027/ RTVC

Además, el Cabildo destinará 46 millones de euros a la atención infantil. También avanzará hacia un modelo de hogares de acogida más pequeños y familiares.

Por su parte, los programas de prevención de salud mental, adicciones y hábitos saludables recibirán 2,7 millones. El bono de prevención psicológica atenderá a unos 1.135 jóvenes vulnerables.

El Teide tendrá guaguas lanzaderas y más vigilancia

El Cabildo invertirá 10 millones de euros en guaguas lanzaderas para facilitar el acceso al Parque Nacional del Teide. La medida busca ordenar las visitas.

Además, incorporará 30 efectivos de seguridad con una partida de 1,1 millones de euros. También reservará 200.000 euros para un servicio de grúa.

Por otro lado, la institución destinará 640.000 euros a autobombas forestales y 200.000 euros a renovar la señalización. Estas actuaciones reforzarán la protección del espacio natural.

El sector primario recibirá 36,6 millones

El presupuesto contempla 36,6 millones de euros para agricultura, ganadería y pesca. El Cabildo reforzará el programa Agrocaminos con cuatro millones para mejorar accesos agrícolas.

Asimismo, la institución apoyará productos locales como el vino y la papa. También destinará dos millones de euros al bienestar animal.

En materia medioambiental, invertirá 61 millones en gestión de residuos. Por su parte, el Consejo Insular de Aguas contará con 90,4 millones, un 41,4% más.